48个月久用弥新，OPPO Reno10流畅双引擎进一步升级

随着手机APP愈发丰富，游戏、娱乐、办公等各式应用让我们使用更加方便。但越来越多的APP也意味着，它们需要占用的资源更多，手机流畅度也因此受到更为复杂的挑战。如何应对日趋复杂的使用环境，最新发布的Reno10系列带来了OPPO最新的思考。

为了满足用户全场景使用的稳定流畅，OPPO Reno10系列不仅提供了超大的内存规格，还升级了ColorOS超算平台技术支持，能够确保48个月的持久流畅体验。基于算法层面的优化，Reno10实现了全场景闪电启动，所有的应用、游戏都能做到随用随开，让日常体验流畅度更进一步。

天极网了解到，OPPO Reno10系列最高提供16GB LPDDR5高端内存规格，ColorOS系统还提供了内存拓展功能，能够额外提供8GB虚拟内存，最高能够提供等效24GB超大内存规格。凭借大内存冗余大、传输快等优势，手机在安装、开启、加载APP时均能显著提升效率。

而且Reno10还升级了OPPO自研的ColorOS超算平台，通过内存基因重组与焕新存储技术两项核心技术，让OPPO手机实现更流畅稳定。在超大的内存规格与ColorOS超算平台的双重加持下，OPPO Reno10系列能够容纳更多的后台应用，提高应用保活率，最高能够确保44个应用常驻。

值得一提的是，OPPO Reno10系列还支持应用续读功能。当应用被杀后台再次开启时，它能够直接加载到上次使用的界面之中，显著提升使用效率。得益于优秀的软硬件协同，OPPO Reno10系列也因此获得了48个月久用流畅认证。目前，这款48个月久用弥新的OPPO Reno10系列已经开启预售，起售价仅为2499元，近期想要换新的朋友不妨多多关注。