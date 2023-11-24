“轻”而易举！OPPO Reno11 Pro将轻薄与长续航皆纳其中

【天极网手机频道】轻薄一直是Reno系列鲜明的的设计语言，OPPO刚刚发布的Reno11系列也不例外。刚刚发布的OPPO Reno11系列除了单反级质感影像、全新ColorOS14等特性出圈，轻薄美学+超强续航的组合让Reno11系列“轻而易举”。

手机作为当下人们必不可少的电子产品，基本上每天都是“机不离手”，但是拿在手上久了之后就越发觉手机重，尤其喜欢单手使用手机的用户，对小拇指特别的不友好。OPPO Reno11 Pro薄至8.26mm的机身将“薄”做到极致，在对内部结构进行堆叠优化后装入4700mAh大电池，打造轻薄长续航的新标杆，加上3D 双曲面流畅机身，曲面弧度精心设计贴合手掌握持形状增加一体感，握持感与视觉体验都恰如其分。

如今人们无论是日常使用还是工作要求下都需要用到手机，高频率使用手机就对手机续航有了新的要求。为了能够节省用户充电时间，OPPO Reno11 Pro配备一块4700mAh的大电池，并且具备长寿版 80W超级闪充和电池健康引擎，从1%的低电量充至100%满电状态仅需33分钟左右，配合电池健康引擎，不仅能够提升用户日常充放电的体验，也能够延长电池的使用寿命，4 年使用后电池可用容量不低于出厂时的 80%。加之在工艺设计上的技术积累，在保证手机续航的同时机身依旧轻薄，让用户长时间拿在手上也毫无压力。

一直以来，Reno系列凭借持续潮流化设计与领先行业的工艺技术，满足年轻用户对Reno系列外观的需求与期待。不但沿承着这份家族式的轻薄记忆，还带来“轻”工业极致突破的惊喜，是当下一款好看好拍的人像旗舰。

OPPO Reno11系列以全新单反级人像模式、继承自Find系列的旗舰影像算法，以及业内首创的幸运宝石设计，再造轻薄人像新标杆。目前Reno11系列已开启预售通道，Reno11 Pro 12GB+256GB 版本售价 3499 元、12GB+512GB 版本售价 3799 元。Reno11 8GB+256GB 版本售价 2499 元、 12GB+256GB 版本售价 2799 元、12GB+512GB 版本售价 2999 元。Reno11系列即日开启全面预订，Reno11将于11月25日开售，Reno11 Pro将于12月1日开售。感兴趣的用户不妨前去官网了解或是线下门店体验。