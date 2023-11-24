OPPO Reno11系列全天使用体验，续航满满无焦虑

【天极网手机频道】随着手机综合能力的不断提升，消费者的要求也越来越高，不仅需要高颜值，还需要出色的性能配置。全新OPPO Reno11 Pro搭载满血版骁龙8+旗舰芯片，在提供高性能的同时能耗更低发热更少，配合4700mAh大电池+长寿版80W超级闪充的“回血”组合，让Reno 11 Pro全天使用都没有电量焦虑。

基于4700mAh大电池+长寿版80W超级闪充组合，OPPO Reno11 Pro从1%的低电量充至100%满电状态仅需33分钟左右，加之在工艺设计上的技术积累，在保证手机续航的同时机身依旧轻薄，让用户长时间拿在手上也毫无压力。



充电实测(数据仅供参考)

配合电池健康引擎，不仅能够提升用户日常充放电的体验，也能够延长电池的使用寿命，4年使用后电池可用容量不低于出厂时的80%。

另外，Reno11系列为充电场景提供更智能可控的全新体验，用户可自行定义停止充电的电量百分比，以便根据个人需要，在更长电池循环寿命和更多充入电量间灵活选择。全新加入的剩余充电时长预估功能，允许用户更直观地了解充满所需时长，从而从容安排出行时间。

续航方面，在“室温26℃、连接WiFi、关闭蓝牙与定位、智能刷新率、声音与亮度均50%”的环境下，模拟了用户包括但不止于以下场景的测试：1小时游戏、1小时音乐、1小时视频、1小时网页浏览、1小时视频会议、1小时影像录制以及待机8小时的日常续航测试。经过测试，OPPO Reno11 Pro剩余55%的电量，续航能力还是比较出色的。尤其在1小时游戏测试中，耗电量仅10%，足以带来持久稳定的游戏体验。而基于以上的重负载测试结果来看，用户日常使用一天，基本不会有多大问题。



续航测试(数据仅供参考)

还有ColorOS 14系统超算平台打造全方面的流畅、稳定、续航体验提升，实现应用快速启动，重负载场景下多应用切换也不卡顿的顺畅体验。整体来看这是一套相当扎实的闪充续航方案，相信能令绝大多数用户满意。

Reno始终是智能手机日渐臃肿时代的轻薄引领者，以轻巧的设计彰显潮流活力。全新Reno11系列采用小巧精致的机身设计，提供舒适自在的日常握持体验，同时容纳强大续航能量，演绎优雅格调与实用主义的巧妙平衡。

OPPO Reno11系列以全新单反级人像模式、继承自Find系列的旗舰影像算法，以及业内首创的幸运宝石设计，再造轻薄人像新标杆。目前新机已经开通预售通道，提供OPPO Reno11以及OPPO Reno11 Pro两个版本，Reno11 Pro 12GB+256GB 版本售价 3499元、12GB+512GB 版本售价 3799 元。Reno11 8GB+256GB 版本售价 2499 元、 12GB+256GB 版本售价 2799 元、12GB+512GB 版本售价 2999 元。Reno11系列即日开启全面预订，Reno11将于11月25日开售，Reno11 Pro将于12月1日开售。感兴趣的用户不妨前去官网了解或是线下门店体验。感兴趣的用户不妨持续关注。