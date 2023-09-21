千元机也有“显眼包”！OPPO A2 Pro四年耐用好品质即将开售

【天极网手机频道】开学季也是新一波换机潮，不少消费者会趁着这个时间段去换购新手机，手机厂商也抓住了消费者认为的最佳换机时间段的消费心理，在开学季这一时间段不仅推出了多款新机型，而且也极具性价比。前不久OPPO正式上架了OPPO A2 Pro，这款机型可以以千元的价格享受到旗舰质感和四年耐用品质，刷新同档位设计、续航和体验新高度。

OPPO A2 Pro搭载基于先进的6nm低功耗制程工艺打造的天玑7050旗舰芯，2.6GHz高能大核，配合ColorOS 13.1系统中的ColorOS超算平台，专为提升系统流畅性和稳定性定制的4大计算引擎综合调优，不仅提高后台常驻应用数量和应用的后台驻留率，应用启动速度和应用使用的连贯性也随之提高，实现了高性能与低功耗的平衡。

不仅如此，OPPO A2 Pro还提供了最大12GB+512GB的双存组合，配合RAM+内存拓展技术，最高可支持12GB+12GB的超大内存，而且还通过了OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，并获得了TüV南德48个月A级流畅认证，全方位提升系统的稳定性与流畅性，告别内存焦虑的同时畅享流畅运存体验。

更重要的是，OPPO A2 Pro本次配备了67W超级闪充+5000mAh高耐久电池组合，为用户提供坚实的电量保障，再结合67W超级闪充消除电量焦虑。充电10分钟即可充进36%的电量，46分钟即可完成充电，不管是学生还是上班族，完全能够满足日常使用的续航需求。另外，OPPO A2 Pro还搭载了OPPO独家智能电池健康引擎，采用独家的智能电池健康算法以及电池仿生修复电解液技术，1600次充放电循环后电池寿命依然能在80%以上，真正让手机电池四年之后也足够耐用。

颜值即王道这句话还能适用于任何电子产品。OPPO深谙“颜值即真理”的准则，让OPPO A2 Pro在外观设计上延续了该系列时尚、前卫的设计理念，背盖摄像头模组部分采用苍穹之镜设计语言，并且采用了这个价格段并不常见的素皮机身，粗荔枝纹带来的视觉观感极佳，手感温润不易沾染指纹，内置5000mAh大电池的同时保持了轻薄的机身设计，拥有更极致舒适的持握手感和防误触体验;更有金刚石抗摔结构以及IP54生活防水加持，日常生活使用防水抗摔;6.7英寸屏幕采用双曲面设计支持120Hz超高刷新率，在消费者普遍关注的护眼特性上，OPPO A2 Pro还采用了2160Hz超高频PWM调光，达到行业领先水平，可以有效降低可见频闪对人眼的影像，进一步缓解视觉疲劳。

影像系统方面，OPPO A2 Pro后置6400W像素超清摄像头带来出众的画面解析力，还引入了OPPO旗舰级色彩与影调风格，进一步提升看画面的光影和色彩表现，拍人像和拍风景都能轻松拍出大片效果。

目前OPPO A2 Pro已经开启预售，将在明天(9月22日)正式开售，而在预售以及首销期内购买(9月15日-10月8日)，可以享有四年内免费更换一次电池的权益，有兴趣的用户不妨持续关注。