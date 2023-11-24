人像拍摄一镜通收，OPPO Reno11系列普及单反级全焦段

【天极网手机频道】OPPO全新发布的Reno11系列新品采用业内首创的幸运宝石设计巧妙运用超珠宝级处理技艺和宝石元素，打造出具有幸运寓意的外观设计;全系标配单反级人像摄像头配合全新单反级人像模式与继承自OPPO Find 系列的旗舰影像算法，使用户能够轻松拍摄出接近专业光学镜头的人像虚化照片，并获得与 Find 系列高度一致的色彩和影调;同时，Reno11全系率先搭载 ColorOS 14，全面升级的超算平台与流体云功能，构建流畅无负担的全新体验。

OPPO Reno11 系列全系配备单反级全焦段三摄，包含 3200 万单反级人像摄像头、5000 万单反级广角主摄与 112 度单反级超广角摄像头，可提供 0.6 倍、1 倍、2 倍和 5 倍共四种焦段，覆盖从全身到半身的广泛拍摄场景，帮助用户以影像记录精彩生活。Reno11与 Reno11 Pro 搭载的单反级人像摄像头画质出色，可以 3200 万高像素记录丰富细节，并为人像摄影提供单反级拍摄体验。这颗单反级人像摄像头提供等效 47mm 黄金人像焦段，能够在复杂环境中一键规避人群干扰，实现主体突出的精巧构图。

在实际拍摄的人像模式下，Reno11 系列能让散落在各处的光斑都有正确的空间关系和自然的强弱关系，全新的单反级人像模式让人像照片的氛围感再上新高度，可模拟光学镜头的虚化质感，用户无需承担专业大光圈相机镜头的昂贵价格，即可实现比肩专业镜头的背景光斑柔化效果，并可通过调整电子光圈，自定义光斑的虚化程度与效果。

OPPO Reno11 与 OPPO Reno11 Pro 的单反级人像模式亦于安卓首发五官级人像虚化特性。当使用人像模式拍摄时，除可对背景与前景加以柔和虚化，还能够在人物的五官实现不同层次的虚化过渡，为人像照片带来令人惊艳的自然虚化质感。

基于 OPPO 领先行业的影像算法和影像审美，Reno11 系列完整继承了 Find X 系列的旗舰影像算法，可以计算出人物主体、光线与环境间的真实光影关系，用光影冲破平面的束缚，不仅拍出了单反级质感样张，还让每一张人像都极具立体感、自然感和生动感，缔造领先的绝佳人像效果。

OPPO Reno11 系列提供多种配色方案，其中 Reno11 Pro 提供月光宝石、松石绿、曜石黑三款配色，12GB+256GB 版本售价 3499 元、12GB+512GB 版本售价 3799 元。Reno11 提供月光宝石、萤石青、曜石黑三款颜色，8GB+256GB 版本售价 2499 元、 12GB+256GB 版本售价 2799 元、12GB+512GB 版本售价 2999 元。

Reno11 系列即日开启全面预订，Reno11 将于 11 月 25 日开售，Reno11 Pro 将于 12 月 1 日开售。用户可在 OPPO 商城、授权电商、OPPO 体验店、授权零售商门店等线上线下全渠道购买，首批购机用户可享受四年电池包换计划。