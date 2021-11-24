千元机如何选择？OPPO K11x重新定义千元机选购标准

【天极网手机频道】恰逢618购物节，也是暑期促销活动涌现的时期，利用这个节点选购一些商品，能够获得不少平台优惠或折扣。智能手机作为联动衣食住行的常用品，在人们的生活中占据着不小的作用，而现如今的手机配置越来越好了，即使是一款千元机同样具备不可小觑的实力。那么，如何去选购一款合适的千元机？或许OPPO K11x可以作为一个参考。

OPPO K11x的外观设计趋向于简约与精致，提供“墨玉”和“珠光”两款配色可选。墨玉配色是在沉稳的黑色中隐隐透出玉石的翠绿，以质感细节诠释低调的华丽;而珠光配色则通过外纹理工艺塑造渐变色，珠光幻彩，斑斓相映，用先锋设计展现张扬的个性。

2.8D微弧后盖配合直角边框过渡至机身正面，让整体看起来更加轻薄，触感也较为舒适。正面是一块6.72英寸超清大屏，具备120Hz刷新率、100% DCI-P3广色域、DC调光等优良特性，日常浏览文字、观看视频等都能够获得流畅真实的显示效果。OPPO K11x还内置了环绕式立体声双扬声器，会让影音娱乐体验更加具备沉浸感。

核心配置方面，OPPO K11x采用高通骁龙695 5G移动平台，这颗6nm低功耗制程工艺的芯片，能够保证高性能的同时控制功耗，降低手机在极限场景下的发热。与此同时，OPPO K11x最高支持12GB+256GB的内存组合，配合RAM+运存拓展技术可达等效20GB的旗舰级运存。这在“内存焦虑”的今天，OPPO K11x无疑是能够带来持久流畅稳定的系统体验。

OPPO K11x也考虑到了游戏场景下的综合体验，通过HyperBoost 2.0和极限稳帧技术，智能协调系统调度，保证多场景下的流畅运行。散热方面，OPPO K11x凭借着金刚石导热凝胶搭配高导热石墨的散热系统，能够实时监控手机的温度变化，软硬结合加强整机散热效果。所以，在游戏场景下，OPPO K11x的稳定性与散热性有所保障，从而塑造稳帧低耗的游戏体验。

影像方面，OPPO K11x采用了1亿像素主摄，并且加入了九合一像素融合技术，像素面积达到了1.92μm，日常拍照能够记录更多的细节。充电与续航方面，OPPO K11x配备了5000mAh大容量电池与长寿版67W超级闪充，在自研智能电池健康引擎的帮助下，不仅能够提供长久的续航能力，还提升了电池的使用寿命时长。

由此来看，现如今的千元机，无论是外观设计，还是内在体验，都有着不可小觑的实力，堪称颜值与实力兼具。而作为OPPO旗下高人气系列的新品，OPPO K11x更加侧重于全方位持久的流畅体验。至于其价格，OPPO K11x 8+128GB售价1499元，8+256GB售价1699元12+256GB售价1899元。

综合配置与价格来看，OPPO K11x具备很高的性价比，可以说是再次定义了千元机的标准，让千元机市场再次焕发活力。目前，OPPO K11x已经在线上、线下全面开售。OPPO 618焕新季期间，官方也会提供多项优惠或补贴，近期有换购千元机的朋友，可以前往OPPO官方商城进行查看。