　　下一代OPPO Reno手机将首发搭载天玑星速版旗舰芯片

【天极网手机频道】5月7日，联发科技在2024天玑开发者大会上发布全新天玑 8250 星速版旗舰芯片，并将首发搭载于下一代 OPPO Reno 系列手机，为消费者提供稳定、高帧的旗舰游戏体验。同时，OPPO 与联发科技共创的《生成式 AI 白皮书》发布，持续推进 AI 手机生态的建设。

下一代 OPPO Reno 手机将首发搭载天玑星速版旗舰芯片

天玑 8250 星速版芯片全新升级，新搭载星速引擎，可以根据性能指标与更精确的温度信息进行实时的资源调度，能够为 OPPO 用户大幅度降低游戏满帧运行的发热，提升手机的续航时间。不仅如此，星速引擎还通过与游戏建立的有效管道，根据目标性能或关键线程提示，实时提升游戏性能，可明显缩短游戏登录和加载时间，为 OPPO 用户提供更出色的游戏体验。

OPPO与联发科技始终保持密切合作，并将基于全新旗舰芯片，进一步深化与联发科技的合作关系。未来，OPPO将继续在产品研发与应用等领域加大投入，携手包括联发科技在内的业界领先合作伙伴，推动产品和服务创新，引领行业创新变革。