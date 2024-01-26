OPPO荣获2023年科技企业先锋榜年度创新企业

【天极网手机频道】近日，由中国互联网新闻中心(中国网)主办的“2023科技企业先锋榜”评选落下帷幕。OPPO凭借持续创新和技术积累，入选2023年度创新企业，展现出在科技创新领域的领先实力。

据悉，此次2023年度创新企业榜单评选围绕调查研究、模型计量及专家评审等多维度进行综合考察，旨在肯定和鼓励获奖企业在价值创造能力、社会绩效、环境绩效、治理绩效、信息披露等社会责任领域的优异表现和举措，全面展现了科技企业勇于创新、积极履责的品牌形象。

过去一年，OPPO在电子设备和终端设备、数据传输、影像处理等技术领域持续积累，并将前沿技术落地在最新产品，获得用户好评的同时，取得亮眼的市场成绩。日前，IDC、Canalys、Counterpoint三家权威机构分别发布2023年中国智能手机市场销量报告，三家机构一致证实OPPO位列2023年度中国市场份额前三。此外，IDC认为折叠屏市场将是中国智能手机下一个增量市场，OPPO全新推出的Find N3系列助力OPPO在800美金以上市场份额再创新高;在竖折细分市场，Find N3 Flip持续热销，助力OPPO登顶竖折市场市场份额第一。

取得亮眼成绩的同时，OPPO希望回馈社会，以科技创造更大社会价值，基于“科技为人，以善天下”的品牌使命，持续关注气候环境、技术普惠与可持续发展等社会议题。2023年，OPPO发布低碳发展白皮书，正式确立2050年自身运营实现碳中和目标，通过将低碳发展纳入企业发展战略，实现有序完成自身运营和价值链的减碳，加速高质量发展;

此外，OPPO也希望通过赋能科技创新，激发更多科技企业和社会力量，关注并投身于解决社会问题和促进可持续发展的重要事业，连续2年发起“微笑提案”项目，面向全球科技创新工作者、创业者，征集并赋能创新技术解决方案，让更多人享受到致善式创新技术的便利，目前已经落地的项目包括携手蓝晶微生物打造环保手机包装盒，携手“糖糖圈”合作推动OPPO手表血糖监测功能，惠及超过2万个糖尿病家庭。

此次OPPO荣获“2023年度创新企业”，展现对OPPO在科技创新领域努力的肯定。作为一家科技企业，OPPO未来还将继续聚焦技术普惠、科技适老化、以及绿色低碳发展等领域，持续贡献推进可持续发展和赋能美好生活的关键力量。