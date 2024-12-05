独特设计与全面领先，华为Mate 70 RS开售：顶尖科技演绎超高端品质

【天极网手机频道】自11月26日在华为Mate品牌盛典亮相之后，华为Mate 70 RS 非凡大师凭借全面进化的综合实力和超高端品牌定位，成为备受关注的顶级超高端旗舰。12月4日，这款华为最高端、最高配的直板手机在华为商城、授权体验店，以及各大授权电商平台全面开售，其中16GB + 512GB版本售价11999元，16GB + 1TB版本售价12999元。华为Mate 70 RS 非凡大师在首销日引发热烈反响，迅速售罄，展现了消费者对华为ULTIMATE DESIGN品牌的高度认可。

华为Mate 70 RS 非凡大师秉承家族式中轴对称理念，打造出极具代表性的传奇星钻设计。其背板采用高端陶瓷材质并通过顶尖工艺进行打磨，为用户提供触感与视觉的双重奢华体验。在提供经典瑞红和玄黑配色之外，还新增皓白配色，彰显优雅新贵气质，并将现代美学推向新的高度。

屏幕正面，华为Mate 70 RS 非凡大师首次采用双层OLED临境显示屏，在实现高亮动态显示的同时，还兼顾了低功耗与长寿命。另外得益于双层OLED结构的加持，其峰值亮度来到了3500nits，不仅在日光直射下依然清晰可见，还能完美呈现高动态范围内容，为用户带来真实而震撼的视觉体验。此外，其屏幕表面覆盖全新玄武钢化昆仑玻璃，为整机提供了更强的耐摔及耐刮能力。

作为一款超高端直板旗舰，华为Mate 70 RS 非凡大师在音质表现上同样独具匠心――它首次引入专业级音响设备结构，搭载双振膜立体声单元，使高音清澈灵动，低音浑厚有力。搭配双层OLED临境显示屏，为影音娱乐爱好者带来了真正的沉浸式视听体验。

华为Mate 70 RS 非凡大师不仅在外观和音质上达到行业顶尖水平，更凭借诸多创新技术，引领超高端手机市场的未来发展。影像系统上，它首发红枫原色摄像头，通过150万多光谱通道精准还原色彩，让拍摄的每一帧画面都更加真实细腻。结合十档物理可变光圈系统和超感光传感器，无论是暗光环境还是高动态场景，都能呈现卓越的影像表现。

通信方面，华为Mate 70 RS 非凡大师突破性搭载卫星寻呼功能和第二代灵犀通信技术，再次引领通信领域创新。此外，华为Mate 70 RS 非凡大师还搭载最新自研的HarmonyOS NEXT系统，以原生智能AI能力为核心，提供更流畅、更高效的操作体验。配合首发的九大AI功能，不仅进一步提升了系统的智慧化水平，还为用户提供了更有趣、更高效、更安心的使用体验。

回顾每一代华为非凡大师系列产品，它们都以极致美学、极致工艺、极致创新，为用户带来了稀缺性与尊贵感的高价值体验。如今，全新华为Mate 70 RS 非凡大师更是在外观设计、屏幕、音质、影像、通信等多个维度实现突破，以顶级配置和独特体验，成为超高端市场的标杆之作。特别是首销当日的火爆场景，再次印证了消费者对这款产品的高度认可。

目前，华为Mate 70 RS 非凡大师已在华为商城、各大授权电商平台及线下体验店全面开售。这款凝聚华为顶尖技术与设计理念的产品，注定会为用户带来难以复刻的非凡体验，喜欢的朋友可要抓紧机会下单。