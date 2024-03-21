全智能新标杆 运动旗舰手表 OPPO Watch X将于3月22日发布

【天极网手机频道】根据Canalys公布的最新数据显示，2023年第四季度全球智能可穿戴设备(包括手环、智能手表)的出货量为4850万台，同比下跌3%，Canalys认为下滑主要受北美和西欧市场高通胀和需求疲软的影响。而在全年出货量方面，全球智能可穿戴腕上设备总出货量达到了1.845亿台，与2022年的1.828亿台相比，整体市场只是略有增长。在全球经济放缓的背景下，智能手机等大多数消费设备市场与一年前相比仍处于停滞状态。而智能手表市场的高端和经济型细分市场已连续两个季度实现同比增长，是全球穿戴市场增长的主要驱动力之一。这也表明即使在经济低迷的环境下，高端智能手表仍能凭借更出色的外观设计和功能优势获得消费者青睐。

去年OPPO发布的全智能旗舰手表OPPO Watch 4 Pro集精致的外观、领先的智能体验、专业的健康管理以及科学的运动指导于一身，将行业天花板级的智能体验带给用户，自发布上市以来好评不断。在智能手表市场细分之下，今天早些的时候OPPO官宣“全智能新标杆”运动旗舰手表 OPPO Watch X将于3月22日15:00发布。虽然OPPO并未公布关于新手表的配置信息，不过OPPO Watch X已于3月初海外发布，一般来说配置信息并不会有太大变化。



OPPO Watch X



根据海外版的OPPO Watch X信息来看，OPPO Watch X配备抛光不锈钢表壳以及一块由蓝宝石水晶玻璃打造的1.43英寸AMOLED圆形60Hz显示屏，显示屏分辨率为466×466像素，峰值亮度为1000nit，支持常亮显示功能;配色上拥有星夜飞行(氟橡胶表带款)、大漠银月(舒适型真皮表带款)以及千帆蔚蓝(舒适型真皮表带款)三款。



OPPO Watch X



性能上，OPPO Watch X搭载了骁龙W5 Gen1芯片和BES 2700BP协处理器，采用2GB RAM和32GB存储组合。海外版本支持双操作系统，其中谷歌WearOS 4可以处理要求更高的任务，而单独的实时操作系统 (RTOS) 可以处理其他所有任务，包括健康跟踪等。

除此之外，OPPO Watch X拥有丰富的锻炼模式，提供超过100种运动选项，而且还提供全面的健康监测，包括心率跟踪、血氧和压力监测等，还具备睡眠打鼾风险评估功能;续航上内置了500mAh电池，在标准模式下可持续使用100小时，在省电模式下可使用12天，还有VOOC闪充技术加持，充电10分钟即可使用24小时，60分钟即可充满;其他方面，支持IP68防尘防水等级和5ATM级的防水深度。



OPPO Watch X已开启预约通道



海外版OPPO Watch X售价1299林吉特(约人民币1993元)，待国内发布后售价可能会有调整。作为参考，去年发布的旗舰手表OPPO Watch 4 Pro售价2299元起。目前OPPO官网已开启预约通道，有兴趣的用户可以前去官网了解一下。