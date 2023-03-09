华为P60未发先火，经销商大量订货，华为P系列的市场依然向好！

【天极网手机频道】媒体爆料华为 P60 已开始量产？经销商已大量预订？这都透露了哪些信息？今天在网上看到不少网友提出了这样的疑问，在我在看来，最能说明的就是华为P60系列真的快来了。

另外，华为余承东今日晒出一张新机拍摄样张，从他的微博小尾巴可知，该机就是即将发布的华为P60 Pro。而从样张来看，图片中的“小蛮腰”和月亮都格外的引人注目，即使在黑夜环境下，塔顶的灯柱也十分清晰，高光与暗部区分明显，画质精细，一旁的月亮即便是在建筑的高光下，纹理依然清晰可见，细节不失真，妥妥的“夜视仪”。

一直以来，华为P系列在手机拍照领域有着独树一帜的造诣，而在华为整个品牌中承担着非常重要的角色，另从此前P系列产品的产品力来看，在高端旗舰领域有着很强的竞争力。在我的印象中，华为P10系列到华为P50系列，P系列手机每次发布都会登顶DxOMark榜单第一，所以我坚信这一代P系列产品将继续探索创新，在影像上带来新的突破。

2022年7月，华为发布影像品牌“华为影像XMAGE”，从华为Mate50系列的表现来看，华为影像XMAGE有着极高的市场认可度，根据爆料，华为P60系列也将会继续采用华为影像XMAGE的设计。同时，华为P60系列的影像系统硬件规格也将升级，采用后置三摄方案，主摄首发5000万像素的索尼IMX888，支持OIS光学防抖、可变光圈技术，副摄分别是5000万像素超广角+6400万像素长焦镜头。

本次爆料还有一个更重要信息：经销商已大量预订。显然，市场对华为P60系列也是信心满满，就如同上文提到的，华为P系列一代比一代完美，收获了一批又一批忠实粉丝，经销商自然很看好。此外，根据华为2021年发布的年度报告显示，华为P系列累计出货量突破1亿台，再就是，考虑到2022年华为高端旗舰的市场表现，经销商大量囤货也是情理之中。

根据调研机构Counterpoint research的数据显示，2022年第四季度包括苹果在内的多家手机厂商手机销量均出现同步下滑，但唯独华为逆势而上，实现了15%的销量涨幅，而其中最主要的原因就是因为华为Mate50系列的热销。总之，良好的市场表现让许多业内人士更加相信，华为手机将在2023年“王者归来”。

除了影像方面，华为P系列的外观设计同样值得期待。从P30系列开始天空之境、极光色、涟漪云波等独有配色种草了一波又一波的消费者，全新的P60系列必然会延续这一优势，在配色以及设计方面实现更大的突破。

结合目前爆出的渲染图来看，华为P60系列的外观大改，摄像头造型完全重新设计，不再采用万象双环设计元素，而是使用了“大金圈”设计，整个设计使其辨识度更高、更前沿。所以，我们不妨期待一下这一代P系列的颜值。

最后，P60系列除了以上提到的变化和升级之外，可能还会用上如昆仑玻璃、第二代北斗卫星通信技术、最新版本的鸿蒙系统等等，我们一起拭目以待吧!