将带来更清晰流畅的《原神》体验，iQOO 11S配备超算独显芯片

【天极网手机频道】6月28日，将于7月4日(周二)19:00正式发布的“杭州亚运会电竞赛事官方用机”iQOO 11S今日诠释“S即Super”，希望将超级性能与超级电竞带给广大热爱手机游戏、追求领先性能的用户。同时，强悍的iQOO 11S更能让畅玩高负载游戏成为一件十分轻松的事，如带来综合体验最为出色的《原神》。

作为“杭州亚运会电竞赛事官方用机”，iQOO 11S的超级电竞实力自然值得期待。在传承iQOO旗舰一贯专业的电竞实力之外，iQOO 11S更有诸多独家亮点，如拥有主机级“次时代画质引擎”，能够还原真实光影效果。作为电竞比赛用机，游戏帧率的稳定性更是十分重要，得益于平台调校再升级，iQOO 11S新增帧率感知技术，可以在重负载场景中，如团队激战时，减少掉帧卡顿，而在低负载场景中控制CPU频率，“休养生息”更省电。甚至在如边游戏边视频通话的多任务场景中，帧率感知技术也能减少偶发剧烈掉帧，团战关键时刻不卡顿。

超级电竞的背后，自然少不了超级性能的支撑。iQOO 11S配备由高通第二代骁龙8移动平台领衔的旗舰级性能铁三角，安兔兔V10跑分达1,665,452分。高通第二代骁龙8相对第一代骁龙8的GPU性能提升25%，CPU性能提升35%，拥有强悍性能的同时，还具备出色的功耗控制表现，是一颗值得信赖的旗舰强芯。

为了让强悍性能可以尽兴、稳定地释放，iQOO 11S特地配备了低温感智能散热系统，源自新能源汽车前沿工艺的一体压铸VC均热板，散热能力更强悍，真正做到持久冷酷，同时还具备低温感航空铝中框，即使长时间畅玩高负载游戏，手感依然舒适，手机不会有明显的发热迹象。

iQOO 11S还全球首发iQOO超算独显芯片，独家发布双擎超视觉技术，首次实现超分超帧并发，能够带来清晰、流畅的电竞视效。对高能高功耗游戏来说尤为有用，或将实现史上画面最为流畅、清晰的《原神》。