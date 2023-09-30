iPhone 15系列显示屏订单高于iPhone 14同期 8月份出货量高23%

【天极网手机频道】iPhone 15系列订单已经陆续发货，排期甚至已经排到了11月份。从外媒的报道来看，iPhone 15系列的大批量组装是从8月份开始的，苹果在8月份也向供应链下达了今年下半年的生产订单，在8000万部至9000万部，低于2022年8月份下达的iPhone 14系列9000万部到1亿部的订单。有机构的数据显示，部分零部件在初期的订单要高于iPhone 14系列同期，OLED显示屏就是其中之一。

iPhone 15系列8月份生产所需的OLED显示屏的出货量，较去年8月份iPhone 14系列显示屏的出货量高23%。其中，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的显示屏占到了59%，高于iPhone 14同期Pro系列的略高于50%。

具体参数来看，iPhone 15和iPhone 15 Pro配备6.1英寸超视网膜XDR显示屏，iPhone 15 Plus和iPhone 15 Pro Max配备6.7英寸超视网膜XDR显示屏，不过Pro系列支持ProMotion自适应刷新率技术，最高可达120Hz。

另外，外媒称iPhone 15系列发布之前外界预计销量和发布之后的预计发货时间都表明两款Pro版有更高的需求，在6月份至8月份的显示屏出货量中也有体现出来。在这一段时间出货的显示屏中，用于Pro系列的两款是占到了55%，较另外两款高10%，也高于iPhone 14系列同期的49%。