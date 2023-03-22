魅族20系列配色确认，Flyme 10迎来全新变化

【天极网手机频道】最近魅族开启魅族20系列发布前的最后预热，并且公布魅族20系列的配色以及Flyme 10系统全新变化，引起不少粉丝关注。

在最新的预热海报中，魅族放出魅族20系列的配色，并且配文：“绘就日出缤色，尽显张扬本色”，以及“本色与朝阳齐耀，魅族20 Pro张扬在光影中”。能够看出，这次放出的正是魅族20 Pro机型配色，三款颜色分别为「掀开黑夜面纱的破晓灰」、「即将划破晨空的曙光银」以及「象征明日初升的朝阳金」。此前曙光银配色的魅族20 Pro已经现身，整机质感十分突出，全新的材质配合银色凸显出前所未有的精致感。能够预见的是，银色配色的魅族20 Pro将成为该机型主打配色。

此前魅族也放出了Flyme 10相关信息，并且公布其四大亮点，魅族表示：“超越以往的快、省、稳。Flyme 迄今为止最彻底的一次系统重塑，成就魅族 20 系列 48 个月久用流畅，稳定好用。”

作为魅族手机中最具代表性的系统，Flyme自诞生以来就深受粉丝和网友的喜爱。凭借当年骷诺纳杓评砟睿Flyme塑造了一个极为克制却不失特色的国产OS系统。无论是曾经为消灭安卓三大金刚按键而诞生的Smart Bar，还是后来吸取前者经验的集大成者交互设计mBack，都在诉说着Flyme的不甘平庸。

在Flyme1-Flyme9的演变中，Flyme绝对是稳固魅族粉丝基本盘不可或缺的存在，如果问及粉丝喜欢魅族手机的哪一点，Flyme系统的占比一定遥遥领先。不同于其他国产OS的千篇一律，Flyme总是能在枯燥的手机市场里留下让人印象深刻的独特功能。

而这其中，Flyme的小窗设计绝对是进入全面屏时代后最亮眼的设计，甚至可以说在一众OS中独树一帜。Flyme小窗核心交互理念始终贯穿“克制”二字，在设计师眼中，手机上小小的屏幕想要实现多窗口任务有些过于牵强，小窗所要承担的并非是多任务并行，而是在需要时减少应用跳转的繁琐操作。

例如在下划栏中，用户可以长按系统设置选项进入具体操作，其他系统的惯用做法是直接跳转至系统设置界面，而魅族则是以小窗模式打开，完成设计后点击空白处关闭小窗，即用即走毫不拖泥带水。并且Flyme将小窗的开关置于屏幕左右两个边角，从边角处向中心滑动即可打开小窗菜单，一定程度上避免了误操作的可能。

此外，当用户在社交软件中分享电商购物链接时，Flyme能够自动识别软件平台，并在左下角生成小窗入口，用户无需复制链接后退到后台再打开相应的App，直接通过小窗打开商品详情页，浏览之后关闭小窗。而在长时间挂起的应用场景中，Flyme小窗同样可以划至右上角挂起，丰富用户的使用场景。

这样切实解决用户需求的设计，并非只是宣传的噱头，而是深入用户日常的操作中，并给出具体的交互解决方案。因此Flyme深受粉丝喜爱也就在情理之中，而Flyme 10却不同于以往的9个版本，它更多地承担起了联结手机与车机的责任，这也成为这次魅族20系列发布会的一大看点。

在此基础上，Flyme 10带来「瞬时快」、「持久快」、「更省电」、「更稳定」四大升级：CPU、内存、系统、VIP 资源调度优先倾斜前台，响应更快更迅猛。魔术存储收纳，硬件级碎片整理方案。大幅提升存储抗老化性能，持久不卡顿。多轨能效调频、秒级纯净后台、自适应帧率。10倍稳定性测试标准，软件质量全面调优。

一定程度上，用户与粉丝对于Flyme 10的关注度要更高于魅族20系列，对于一些用户而言，Flyme系统才是整个魅族手机系列的灵魂。因此，3日30日魅族领克无界生态发布会上即将一同亮相的FlymeAuto也深受用户期待，Flyme与车机究竟能擦出怎样的火花，也是这次发布会的一大看点。