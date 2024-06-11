苹果iOS 18终于有了“文本总结与消除”？网友：安卓AI功能再发布

【天极网手机频道】今日凌晨，WWDC24苹果全球开发者大会开幕，为我们带来了全新的iOS 18系统。其中最吸引大家关注的，无疑是Apple Intelligence这一系列的功能。它将能够管理你的通知，总结邮件和其他应用程序中的文本;可以消除修图;升级后的Siri拥有了更迅捷的自然语言处理能力，用户可以用语音指令进行设置、操作APP等。发布之后相关话题一度冲上社交媒体榜单，许多用户表示有看点与期待，不过也有网友表示iOS系统越来越像安卓，甚至笑称是“安卓AI功能再发布”。

实际上，相对苹果AI的姗姗来迟，安卓阵营早已快速集成和普及各种AI功能。像AI消除路人、编写文案、创作画画，这些功能在安卓阵营早已普及，并且在语义理解上也做到了相对精准。以OPPO为例，2024年年初就率先搭载了行业首个端侧70亿参数安第斯大模型，带来了上百项AI实用功能，如大家耳熟能详的AI消除、AI通话摘要、小布助手等。

也就是说，在WWDC24发布之前，安卓阵营已经体验了半年时间。而且安卓阵营基于AI大模型还开发了更多“玩法”，比如Reno 12率先加入了AI实况照片的算法，可以基于用户的年龄、性别、肤色、场景提供个性化的美颜效果。即使面对复杂的多人大光比实况照片，AI也能在短时间内给出相应的美颜效果。其他如AI闭眼修复、AI抠图、小布旅行助理等，都为用户带来此前从未有过的便捷体验。

而安卓阵营为什么能先于iOS让用户体验到AI实用功能，关键还是在于提早布局，埋头累积。其实早在几年前，OPPO就开始在AI领域进行积极探索和布局。2020年，OPPO小布助手团队自研「OBERT」1亿参数的预训练大模型。

到了2022年，OPPO小布助手团队联合机器学习部完成了十亿参数大模型「OBERT」的预训练。2023年，OPPO正式发布了自主训练大模型及智能体――AndesGPT。目前OPPO的AndesGPT大模型根据不同参数量，主要分为三种：70亿参数量的Tiny、700亿参数量的Turbo，以及1800亿参数量的Titan。

依托于OPPO三年来在AI领域的技术积累，让OPPO在短时间基于AI衍生出很多贴合用户实际使用场景的功能，以及向下兼容更多的机型，全面普及AI手机。如今OPPO的AI消除、AI闭眼修复、通话摘要、全新小布助手等功能，既可以帮助用户解决日常用机遇到的问题，又可以提升用户的工作效率。

不仅于此，OPPO还是少数能够在端侧和云端都已经部署大模型的厂商之一。在安全方面，OPPO从数据、算法和内容安全出发构建整个安全体系，并且针对模型进行了价值观的校准。OPPO还承诺将生成式AI功能将进入全产品系列，2024年计划让约5千万用户的手机搭载生成式AI功能。

当然，以OPPO为代表的安卓阵营虽然在AI方面积极普及与领跑，但iOS 18的AI革新，也让我们看到了苹果在AI技术上的积极追赶和不断创新，也让我们看到iOS系统在功能上越来越接近安卓阵营的丰富性。未来，随着AI功能的不断增加和完善，AI手机有望在生产力环境中扮演重要角色，成为人们日常生活中的得力助手。我们有理由相信，无论是iOS还是安卓，都将为用户带来更加智能和便捷的使用体验。