AI手机下一个level，OPPO Find X8系列打通了这些玩法

【天极网手机频道】OPPO 于4月10日晚7点举办了Find X8 系列暨移动智能生态新品发布会，此次发布会上，全新的 ColorOS 15 系统成为一大亮点，为 OPPO Find X8s 系列以及 OPPO Find X8 Ultra 带来诸多 AI 新玩法，将 AI 手机体验提升到新高度。

OPPO Find X8s 系列搭载的ColorOS 15是行业首个拥有多重渲染调度机制的安卓系统，实现行业首个可打断并行动画效果，桌面图标、卡片、小组件、文件夹在卡其的过程中也可打断，操作再快动画也能丝滑连贯。多样且自由的布局，搭配桌面卡片充满风格，搭配上流畅丝滑的拖拽动效，图标自动补位也丝滑，拖拽过程的动效极限反馈也更加灵动。



应用启动打断

OPPO Find X8系列机身侧边新增了实体快捷键，通过快捷键可一键启动AI闪记，可智能识别、分析、记录当前屏幕内的各种信息，并存储至小布记忆中，小布记忆会为你集中管理重要信息，还会智能分类整理，按照用户的记忆结构，通过智能标签和智能合集将信息自动归档到最佳位置，而且在每一个记忆单元里还会有AI摘要，能够快速识别、分类、检索内容，还有相关记忆的呈现，让用户快速定位到关联的信息，以后在手机里找文件找照片可就太方便了。



一键闪记

ColorOS 15 系统中的智能交互体验因多模态技术的融入而更加出色，以 DeepSeek - R1 大模型为核心支撑，系统实现了全方位的多模态交互。一键问屏功能便是其中的典型代表用户在系统升级完成后可通过长按电源键开启或语音唤醒小布助手，用户可以跨应用、多模态识别手机屏幕上的文字及图片信息，并结合联网搜索进行深度思考，带来更加便捷、实用的AI体验。例如直接语音唤醒DeepSeek，只需要发图片、发文档，例如根据一张海边图询问该怎么穿搭才能更出片，用最直接的提问方式就能得到最精准的回答，小布基于 DeepSeek大模型的强大运算能力，能够给出逻辑清晰、内容详实的回答。



一键问屏

OPPO Find X8系列同样实现与iPhone互通互联，支持iPhone灵动岛实时显示传输进度，而且还支持手机远程控制电脑，支持 Mac 仿真键盘以及Mac 原生快捷键，提供震动反馈。值得一提的是，OPPO Find X8s系列将于6月支持Windows电脑的远程控制，同样也会有Windows级的键盘和鼠标仿真，Windows用户很快也能用上了。

办公场景中，文档 App 具备系统级文件搜索功能，支持跨应用搜索，从微信、企业微信、钉钉、飞书、QQ 这 5 个应用接收并打开过的文档，都能在文档 App 中一键搜索到，解决了职场人经常忘记文档保存位置的烦恼。同时，文档 App 还提供多种免费的格式转换服务，如 PDF 转 Word、Excel，Keynote 转 PPT、PDF 等，方便用户在不同文档格式间自由切换，满足各种办公需求。

全新的 OPPO 便签内置全能 AI 笔记助手，用户随手记录的灵感、会议笔记等，都可通过 AI 笔记助手进行排版整理。对于便签中的内容，还能让 AI 助手进行语句修正、润色，以及续写、扩写、缩写等操作，为办公人士提供了极大便利，让办公效率得到显著提升 。

ColorOS 15 系统为 OPPO Find X8s 系列以及 OPPO Find X8 Ultra带来的这些 AI 新玩法，全方位融入用户的生活与工作场景，让大家切实感受到 AI 技术带来手机新体验。