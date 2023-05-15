最高144Hz帧率 自研芯片V1+助iQOO Neo8 Pro极致高帧

【天极网手机频道】5月15日，“更强更Pro”的iQOO Neo8 Pro今日初露峥嵘，官方放出了高达1,363,206的安兔兔V9版跑分，以“Pro真旗舰”实力挑战目前安卓手机的最高跑分。将于5月23日(周二)正式发布的Neo系列首款Pro之作――iQOO Neo8 Pro不仅首发天玑9200+，更有自研芯片V1+助力，“旗舰双芯”加持，尽显至强Pro旗舰本色。

天玑9200+采用八核CPU构架和台积电第二代4nm制程，拥有1个主频高达3.35GHz的 Arm Cortex-X3超大核、3个主频高达3.0GHz的Arm Cortex-A715大核和4个主频为2.0GHz的 Arm Cortex-A510能效核心，Geekbench 6.0单核跑分提升10%;11核GPU Immortalis-G715峰值频率提升可达17%，MHT3.0提升10%;具备MediaTek第六代AI处理器APU 690，MediaTek Imagiq 890影像处理器和MediaTek MiraVision 890移动显示技术，支持MediaTek HyperEngine 6.0游戏引擎和MediaTek 5G UltraSave 3.0省电技术，性能十分强悍，堪称2023年最强旗舰5G移动平台之一。

天极网了解到，iQOO Neo8 Pro还配备拥有32MB主机级SRAM的 vivo旗舰自研芯片V1+，支持三大算法，数据吞吐理论速度至高可达25GB/S，在高负载游戏场景可以分担手机核心芯片的工作，降低功耗。借助自研芯片V1+，iQOO Neo8 Pro突破游戏原生帧率上限，将原生低帧率游戏提升至至高 144帧，减少画面的拖影和卡顿感，或在保持游戏帧率同时有效降低整机功耗，让游戏帧率更持久稳定。

同时，iQOO Neo8 Pro还能借助自研芯片V1+所带来的原画模式，还原游戏设计者对于画面的初衷，使玩家在不同游戏中体验到接近游戏原画的画质，带来最佳的游戏显示效果。当然，对于屏幕本身的色彩表现，以及影像方面的提升，自研芯片V1+也能起到不小的作用。“旗舰双芯”天玑9200+与自研芯片V1+将为用户带来极为强悍的性能表现和流畅高帧的游戏体验，帮助iQOO Neo8 Pro竞逐“2023年最强性能旗舰”之名。

iQOO Neo8系列现已开启全渠道预约，即刻预约抢新品专属惊喜福袋，包括赠价值69元180天原厂延保、以旧换新享大额补贴、赠价值700元会员权益大礼包和+99元享原电池安心换，依旧诚意满满。

搭载天玑9200+与旗舰自研芯片V1+组成的“旗舰双芯”，至少12GB LPDDR5X和256GB USF 4.0起步，更有超高颜值，iQOO Neo8 Pro产品性能十分强悍。5月23日(周二)19:00点，我们一起期待。