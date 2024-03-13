2023年OPPO PCT国际专利申请量全球第九 连续五年全球前十

【天极网手机频道】近日，世界知识产权组织(WIPO)公布2023年PCT国际专利申请量排名。OPPO以1766件PCT国际专利申请量位居申请人排行榜全球第九，中国企业第四。这也是OPPO连续第五年位列PCT专利申请排行榜全球前十，展现出深厚的创新实力。

OPPO位列2023年全球PCT国际专利申请排行榜第九位

作为全球领先的科技企业，OPPO在全球40多个国家及区域布局专利，为全球化经营保驾护航。截至2023年12月31日，OPPO全球专利申请量超过98000件，全球授权数量超过54000件。其中，发明专利申请数量超过89000件，发明专利申请在所有专利申请中占比91%。OPPO专利覆盖5G、影像、AI、快充等多个主要领域。

在AI领域，OPPO全球专利申请超过3100件，主要布局在计算机视觉、语音技术、自然语言处理、机器学习等方面。基于对大模型与生成式AI技术的前瞻性研究与深厚积累，OPPO已带领超千万用户率先迈入AI手机时代。

OPPO持续的技术创新与全球化的专利布局，带来领先的市场表现。据市场调研机构Canalys统计数据显示，2024年1月，OPPO以20%的市场份额获得印尼市场第一，在出货量增长迅速的东南亚市场进一步巩固领导地位。另据权威市场调研机构统计，OPPO在2024年W9同时在国内700元-1500元、1000元-1500元、2500元-3500元以及3000元-3500元的多个价位段位居销量第一。