OPPO Reno10 系列超光影潜望长焦，用 3X人像模式拍出质感大片

【天极网手机频道】随着手机的便携性和日益精进的影像能录，手机已经成为了大家记录生活的首选设备，但即便是如今的主流手机都未能在影像焦段上做到全覆盖，让用户在取景构图上略带遗憾。不过OPPO洞察到用户最主要的需求变化，在全新发布的Reno10 Pro+中除了有5000万像素索尼旗舰大底主摄与800万像素的超广角镜头外，还增加了一颗6400万像素的超光影潜望长焦镜头，为用户带来全焦段、全场景的影像体验。

这颗6400万像素的超光影潜望长焦镜头主要聚焦3x-6x常见的“黄金人像”焦段，不仅可以实现“1x拍摄全身人像全景、3x拍摄半身人像中景、6x拍摄表情特写近景”共三个不同焦段的拍摄，通过近大远小的透视关系，帮助用户更加轻松地拍摄下质感人像照片。3x人像样张画面中的虚化效果，在长焦镜头与算法的合力加持下，它的虚化过渡很自然，完全具备光学镜头的特征。而这种远近距离的层次感与渐进感，不仅让画面中的人物主体更加突出，也使得人物与背景的融合度恰到好处。

与此同时，OPPO Reno10 Pro+完整继承了Find 系列的超光影图像引擎，能够通过计算光影，还原出光线赋予人像的自然美感。在复杂的环境光场景下，OPPO Reno10 Pro+会根据环境精细化处理人物与场景的关系，通过算法正确地输出更符合光影逻辑。

得益于全焦段的覆盖，让OPPO Reno10 Pro+在人像维度上具备了构图自由的优势，更聚焦、更自然的人像拍摄体验。目前新品全系已开启预售通道，其中Reno10 Pro+的16GB+256GB版本售价3899元、16GB+512GB版本售价4299元;Reno10 Pro的16GB+256GB版本售价3499元、16GB+512GB版本售3899元;Reno10的8GB+256GB版本售价2499元、12GB+256GB版本售价2799元、12GB+512GB版本售价2999元。 6月1日在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店等线上线下全渠道同步开售，购机用户有机会获得12期免息、以旧换新1200元补贴、两年五折的碎屏保等优惠。更多详情可前往OPPO官方商城进行了解，有喜欢的用户也可以直接进行新机预约。