专访荣耀CEO赵明：端侧AI先于苹果三年，荣耀乐见友商跟进

【天极网手机频道】在上海举行的2024年MWC展会上，荣耀发布两大突破性端侧AI创新：AI离焦护眼技术和AI换脸检测技术，以及对智能终端厂商如何用AI赋能个人给出最新思路。在AI新技术发布之后，荣耀终端有限公司CEO 赵明接受了包括天极网在内的多家媒体专访。在访谈中，赵明不仅分享了荣耀在AI离焦护眼技术方面的创新成果，还深入探讨了荣耀在端侧AI发展路线上的布局与核心理念，以及对未来智能终端行业发展的展望。

荣耀终端有限公司CEO 赵明

AI离焦护眼技术，守护用户视力健康

当谈及荣耀最新发布的AI离焦护眼技术时，荣耀终端有限公司CEO 赵明对天极网表示，随着科技的快速发展，人们使用手机等电子设备的时间越来越长，对眼睛健康的影响也日益凸显。为此，荣耀一直致力于研发能够减少电子设备对人眼影响的技术。

“荣耀一直在思考，能否让用户在使用手机时，像做眼保健操一样起到视力舒缓的作用。”赵明表示，荣耀通过深入研究离焦眼镜等视力保护技术，结合AI算法，成功研发出AI离焦护眼技术。这一技术能够模拟离焦镜的效果，使用户在看屏幕时减少对人眼的影响，并起到视力舒缓的作用。

在回应护眼专业性问题时，赵明表示，荣耀与国内权威眼科机构进行了合作，对AI离焦护眼技术进行了严格的医学对比测试。测试结果显示，使用搭载AI离焦护眼技术的手机屏幕，用户在观看25分钟后，平均可以减少短暂性近视13度，对于较敏感的用户，甚至可以降低最多75度。这一技术的成功应用，将为用户带来更加舒适、健康的用眼体验。

端侧AI越用越懂用户，引领行业革新

作为端侧AI最早的引领者和AI四层架构的构筑者，荣耀在端侧AI发展路线上一直走在行业前列。赵明表示，荣耀一直相信和坚持端侧AI发展，未来的AI手机应该能够持续进化，越用越好用，越用越懂用户。

当媒体问到荣耀端侧AI与苹果的区别时，赵明坦言，“苹果加入进来之后，让行业风向转至端侧AI，大家这才发现原来AI使能硬件，AI重构操作系统，重构服务这件事情是这么有前景。但是荣耀已经说了三年，这种领先的时间差是我们做梦都没想到的，做梦都会笑醒。”

荣耀和苹果区别点在于“AI平权。目前苹果的iPhone产品中只有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro才可以使用最新的AI技术，但荣耀的AI产品“任意门”不仅旗舰机和高端机上发布，中端机型也可以支持。

MagicOS 8.0升级了将近4000万用户，很多的手机用户都可以享受任意门的技术。“它对算力和功耗要求，是相对比较合适的，低功耗的AI引擎和算法将是端侧AI未来的重点。”赵明认为。

在谈到荣耀如何用AI重构操作系统和硬件时，赵明表示，荣耀将AI技术与底层硬件相结合，通过AI算法对操作系统进行重构，优化系统性能，提升用户体验。同时，荣耀还利用AI技术来改进硬件设计，提升硬件性能，实现硬件与软件的协同优化。同时赵明还透露，荣耀接下来会推出一款全新 AI PC，会有更多颠覆性的功能。从产品节奏来看，这款 AI PC 新品有望和轻薄折叠旗舰 Magic V3及新一代旗舰平板同时发布。

展望AI未来，荣耀坚持“以人为本”发展

问及未来智能终端行业的发展趋势时，赵明表示，随着5G、AI等技术的不断成熟和应用，智能终端行业将迎来更加广阔的发展空间和创新活力。

“未来的智能终端将不再是单一的设备，而是能够与其他设备相互连接、相互协作的智能生态系统。”赵明表示，荣耀将积极拥抱这一趋势，加强与产业链上下游企业的合作，共同推动智能终端行业的创新和发展。

同时，赵明还强调，荣耀将始终坚持“以人为本”的发展理念，不断推出更加符合用户需求、更加智能、便捷、安全的终端产品。通过不断的技术创新和产品升级，荣耀将为用户带来更加优质、高效的智能体验，成为用户最亲密的智能伙伴。

从AI四层架构布局、AI离焦护眼技术、端侧AI发展路线，以及对未来智能终端行业发展的见解，我们不难看出荣耀在AI领域的前瞻性与领先性。相信通过不断创新和突破，荣耀将为用户带来更加智能、便捷、安全的终端产品，成为智能终端行业的持续引领者。