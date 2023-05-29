Reno10系列「暮光紫」携女足队员赵丽娜 ，一起乘风破浪！

【天极网手机频道】一年一度的“618购物节”即将到来，手机市场的新品不断涌现，为用户带来更加多样化的选择。近期，OPPO Reno10 系列正式发布，携手女足队员赵丽娜，一起乘风破浪，大步向前！同时，官方也表示，这款新品将于6 月 1 日全面开售。

据了解，OPPO Reno10系列主要提供了「灿烂金」、「暮光紫」、「月海黑」、「溢彩蓝」共四款潮流配色。其中，「暮光紫」以淡紫色为主色调，在光面玻璃的映衬下，呈现出神秘而克制的光泽，触感丝滑又细腻，配合外圆内方的“视界之窗“设计，颇具极简几何设计的艺术韵味。

核心配置上，Reno10 系列最高搭载“第一代骁龙8+移动平台满血版 + LPDDR5 + UFS 3.1”性能三件套，配合16GB超大内存与ColorOS超算平台，性能稳定，系统流畅。充电与续航方面，Reno10系列主要采用“4700mAh大电池+100W 超级闪充”的组合，充电与续航能力也同样不可小觑。

影像方面，OPPO Reno10 系列最高搭载5000万像素索尼旗舰大底主摄、800万像素的超广角镜头以及6400万像素的超光影潜望长焦镜头，主要聚焦3x-6x常见的“黄金人像”焦段，旨在帮用户实现构图自由。同时，借助Find 系列的超光影图像引擎，Reno10系列也能拍摄出自然光影的人像大片。

OPPO Reno10系列将于6 月 1 日全面开售，目前已开启预售。值此618之际，如果近期有需要更换新机的用户，不妨考虑一下这款双芯人像旗舰。