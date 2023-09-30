很难发现！iPhone屏幕中隐藏的条形码为苹果节省数亿美元

【天极网手机频道】9月30日消息，据外媒The Information的一份新报告称，苹果公司在iPhone显示屏上蚀刻了尺寸极小的二维码，主要用于精确跟踪供应商丢弃的有缺陷屏幕的数量。

The Information介绍，这两种二维码都很小。一个只有沙粒那么大，只能用特殊设备才能看到，而另一个则大约是蜡笔尖那么大，用激光打印在玻璃背面的黑色边框或边框上。这些二维码在制造的不同阶段被放置在玻璃上，能够帮助苹果跟踪和减少缺陷。它们代表了该公司在iPhone等制造设备中对细节的追求，这有助于它在传统的低利润业务中压缩成本。

苹果花费了数百万美元开发二维码工艺，并在Lens Technology 和 Biel Crystal 这两家制造 iPhone盖板玻璃的制造商中安装激光扫描设备。

借助这个系统，苹果公司可以对Lens和Biel生产的每块玻璃进行精确计数，并准确读取由于缺陷而浪费的材料数量。一位接受The Information采访的消息人士称，在二维码首次实施时，苹果发现多达十分之三的盖板玻璃因制造错误而被丢弃，在苹果的压力下，供应商已经能够将其减少到十分之一。由于苹果公司支付生产费用，降低错误率为其节省了数亿美元。

自2020年起苹果公司就开始使用显示屏二维码来简化生产流程，苹果可以看到是哪家公司生产的玻璃以及生产日期，这样方便跟踪生产水平和良品率。多年来，iPhone 的其他部件一直使用小二维码来追踪缺陷或查找泄漏源，但在显示屏上的二维码系统之前，二维码主要用于金属部件。

在部分iPhone 型号(例如 iPhone 12)上，二维码位于前置扬声器的正上方;最近几年发布的iPhone型号则将此码用激光雕刻在屏幕底部边缘的黑框上。将二维码蚀刻到玻璃上绝非易事――对苹果来说同样相当困难。第一批设备将代码激光蚀刻到玻璃上，但这最终削弱了屏幕的强度。在跌落测试中，玻璃上的裂纹几乎总是来自放置二维码的位置。工程师们不得不使用带有环形灯的微型透镜来创造新技术，最终成功实现了现在的样子。