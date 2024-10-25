优雅精致，OPPO Find X8高端旗舰彰显大气

【天极网手机频道】备受期待的Find X8 系列正式发布，预热那么久确实并未让大家失望。「超轻薄直屏」的全新设计;「无影抓拍」为抓拍带来更聪明的智能快门;「AI一键问屏」带来人人都能简单用的AI;「潮汐引擎 × 天玑 9400」的最强性能组合让Find X8系列以满帧的极致流畅轻松驾驭所有游戏;「OPPO冰川电池」为Find X8轻薄机身带来超大电池容量，可以说是年度最强影像旗舰。

OPPO Find X8系列第一次让影像旗舰如此轻薄，通过OPPO冰川电池的技术创新，以及全球首个倒置潜望长焦采用的“不可能”的光路设计，Find X8至 7.85mm，轻至 193g，实现了四边等宽的 1.45 毫米极窄边框，完美平衡了小直屏的手感与 6.59 英寸大屏的视觉体验;Find X8 Pro 更在集成 “怪兽般”潜望长焦的同时，摄像头模组厚度大幅降低 30%，整机降低 13% 以上，在薄至 8.24mm 和轻至 215g 的机身采用等深四微曲设计，为 6.78 英寸大屏带来浑然一体的自然手感。

配色上，Find X8包括星野黑、追风蓝、浮光白、气泡粉四种配色，Find X8 Pro 提供晴空航线、漫步云端、星野黑三种配色，优雅永不过时。

目前全系已开启预售通道，售价4199元起。除了手机之外，OPPO Enco X3、OPPO Watch X、OPPO Pad 3 Pro 智能触控键盘和新一代手写笔OPPO Pencil 2 Pro也一同发布，OPPO Mag也首次亮相，打造了领先的充电生态系统。感兴趣的用户可前去官网了解详情。