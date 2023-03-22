100W超级闪充+5000mAh大电池，OPPO Find X6 Pro缓解“早八人”电量焦虑

【天极网手机频道】在信息化时代，手机的续航能力是当代用户最关心的问题之一，因为手机已经不是单纯的通讯工具，它已经渗透到生活的方方面面，从生活、购物到娱乐、游戏等，也让越来越多用户患上“电量焦虑”。3月21日，OPPO正式推出旗舰产品Find X6系列，其中Find X6搭载80W超级闪充，Find X6 Pro更是搭载上了100W超级闪充，可以进行快速充电以及“碎片化”时间充电，给不少“早八人”缓解出门低电量的焦虑感。



OPPO Find X6 Pro 100W超级闪充

OPPO Find X6 Pro内置一块5000mAh大电池，在开启“智能极速充电”模式后，最快13分钟就能充至50%，29分钟内即可完成充电。



OPPO Find X6 Pro充电实测(注释：数据仅供参考)

而且系统能够智能识别充电场景，在低电量、早间充电、飞机高铁出行前等急需补充电量的场景下可加快充电速度，锁屏界面上会有UI 提示，也可以在设置页面查看极速充电模式所节省的时间。

OPPO Find X6 Pro支持智能极速充电

在续航方面也进行了日常使用模拟，在开启WiFi、移动网络、蓝牙，音量大小处于50%的场景下对游戏、听歌、看视频、影像、微信社交以及待机这几个常用到的功能进行测试，在一天的耗电模拟下剩余电量23%，一天一充都没有问题;如果对游戏、视频这种大功耗的场景使用不多的情况下完全就没有电量焦虑了，而且OPPO Find X6 系列自带省电模式以及超级省电模式，从底层开始的节电优化，在极致情况下也还能“撑”上一段时间。



OPPO Find X6 Pro续航实测(注释：数据仅供参考)

此外，根据OPPO官方的数据显示，OPPO Find X6系列不仅能解决单次充电的续航焦虑，内置的电池健康引擎能够减缓电池容量的损耗，使电池充放电循环次 数达到 1600次，即便是经历了四年的使用也还是能保持80%电池容量; 独家的极寒模式在 Find X6 系列中 首次亮相，让手机在零下 20℃ 的时候，也能够预热充电，远超行业 -10℃ 的标准。

其他方面，OPPO Find X6 Pro采用了第二代骁龙 8 移动平台+马里亚纳 X的双芯设计;影像方面更是带来行业性突破，超光感潜望长焦可以拍出远超行业水准的暗光长焦画面，利用 OPPO 算法与大底传感器的融合，无论是 3 倍还是 6 倍，暗光拍摄下的清晰度、色彩及光影表现都是不可思议的一眼好。



OPPO Find X6 Pro

OPPO Find X6系列不仅拥有强大的影像实力和强悍的性能，就连续航能力也十分强劲。一直以来OPPO都致力为用户带来更优秀的产品体验，不断创新研发黑科技，尽管闪充技术这一路走来花费的时间、付出的成本都要更多更高，但不得不承认，这为OPPO奠定了手机行业闪充方向的基础。随着闪充进入百瓦时代，在碎片化时间里实现“有效充电”，大幅度缓解用户的“电量焦虑”。

OPPO Find X6 系列提供素皮和玻璃两种材质选择，其中Find X6 Pro拥有大漠银月(素皮)、云墨黑、飞泉绿三款色彩，12GB+256GB版本售价5999元、16GB+256GB版本售价6499元、16GB+512GB版本售价6999元;Find X6拥有飞泉绿，星空黑，雪山金三款色彩，12GB+256GB版本售价4499元、16GB+512GB版本售价4999元。目前Find X6全系已接受预订，3月24日10点在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店同步开售。