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超越行业内Pro版的影像能力，OPPO Find X6标准版全面开启预售

2023-03-22 16:00:16 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】OPPO Find X6系列已于3月21日正式发布。作为影像旗舰，OPPO Find X6全系搭载突破性潜望长焦镜头，Find X6标准版以超越业内Pro版的暗光长焦拍摄能力，在低亮度环境下带来细节清晰、色彩自然、光影自然的摄影效果。 

超越行业内Pro版的影像能力，OPPO Find X6标准版全面开启预售
OPPO Find X6雪山金

  OPPO Find X6后置影像模组同样是由三颗5000像素主摄组成，包括一颗IMX890超光感潜望长焦镜头、一颗IMX890大底广角镜头以及一颗JN1超广角镜头，全系支持3倍变焦和6倍光学品质变焦，覆盖最常用的中长焦段，无论白天黑夜都可以拍出画质出众的作品。 

超越行业内Pro版的影像能力，OPPO Find X6标准版全面开启预售
OPPO Find X6飞泉绿

  全系超感光长焦摄像头可以拍出远超行业水准的暗光长焦画面，利用 OPPO 算法与大底传感器的融合，无论是3倍还是6倍，暗光拍摄下的清晰度、色彩及光影表现还原夜色中的细致光影，明暗关系真实、生动。 

超越行业内Pro版的影像能力，OPPO Find X6标准版全面开启预售

超越行业内Pro版的影像能力，OPPO Find X6标准版全面开启预售

   除此之外，这颗潜望长焦摄像头还能够提供等效144mm的长焦拍摄画面，并带来出众的画面清晰度，可锐利复现微小纹理细节，通过自然的光学虚化能力营造前后景对比强烈的浅景深效果，为画面营造出众空间感与立体感。 

超越行业内Pro版的影像能力，OPPO Find X6标准版全面开启预售

超越行业内Pro版的影像能力，OPPO Find X6标准版全面开启预售

  目前OPPO Find X6 系列已经开启预订通道，Find X6 Pro提供12GB+256GB版本、16GB+256GB版本以及16GB+512GB版本，售价分别为5999元、6499元、6999元，配色上有大漠银月(素皮)、云墨黑、飞泉绿三款。Find X6提供 12GB+256GB版本和16GB+512GB版本，售价分别为4499元、4999 元，拥有飞泉绿，星空黑，雪山金三款配色。全系将于3月24日上午10点在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店同步开售，有兴趣的用户不妨前去官网了解并且预订。

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OPPO Find X6 Pro(16GB/512GB/5G版)

OPPO Find X6 Pro(16GB/512GB/5G版)

  • 屏幕尺寸：6.82英寸
  • 分辨率：3168×1440
  • CPU型号：高通 骁龙8 Gen2 for Galaxy(4nm)
  • 5G制式：移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD)
  • RAM容量：16GB
  • ROM容量：512GB
  • 电池容量(mAh)：5000mAh
  • 后置摄像头：5000万像素1英寸大底广角+5000万像素自由曲面超广角+5000万像素超光感潜望长焦
  • 前置摄像头：3200万
  • 识别方式：屏幕指纹+人脸识别
  • NFC：支持
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