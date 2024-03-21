高端旗舰矩阵完善 骁龙快速细化层级意义几何

【天极网手机频道】时间回到2023年10月，相较于往年，这一年的骁龙峰会来得更早了一些。首先登场的是万众期待的骁龙X Elite，它代表着高通在PC平台领域的野心，出色的能效与端侧AI表现令人印象深刻;其次便是年度旗舰第三代骁龙8平台，它的到来进一步夯实了高通在智能手机领域的绝对领先地位。而仅仅时隔5个月，骁龙新生代旗舰――第三代骁龙8s就新鲜出炉。骁龙4、6、7、8产品系列矩阵新鲜血液不断涌入，各层级不断细化意义在哪？我们通过第三代骁龙8s来一探究竟。

均衡能效 第三代骁龙8s承袭旗舰血统

从内部规格上来说，第三代骁龙8s就是在旗舰芯片定位的基础上进一步关注能效表现。

第三代骁龙8s在CPU方面采用了“1+4+3”的组合，采用1个3.0GHz的Cortex-X4超大核、4个2.8GHz的Cortex-A720核以及3个2.0GHz A520小核。这也是与第三代骁龙8的最大不同。与第三代骁龙8相比，第三代骁龙8s在核心频率方面踩了一脚刹车，但由于采用了同样的台积电4nm制程工艺和相同的CPU架构，第三代骁龙8s在能效方面取得了更好的效果。

虽然我们经常在各类评测中看到高强度的游戏负载测试，或者极端环境下长时间的高负载测试，但是这些测试主要针对的都是设备的极限性能。在我们日常使用设备的过程中，中低负载场景要明显多于前者。

尽管第三代骁龙8s的极限峰值性能相较于第三代骁龙8弱了一线，但在设备中轻低负载场景下将更具能效优势。用户可能对高负载游戏内几帧十几帧的帧数波动感知不强，但一定会对电池续航的长短、手机发热的表现了如指掌。

当然，第三代骁龙8s的性能依然达到了旗舰水平。据高通介绍，在GeekBench 6多线程中，第三代骁龙8s的CPU性能比竞品(友商前代旗舰)有20%的领先优势，能够更为快速、无缝地处理多任务使用场景。

在GPU方面，骁龙8s继承了第二代骁龙8旗舰平台的GPU架构，提供了出色的性能。在基于8款热门手游的游戏测试中，从平均结果来看，第三代骁龙8s比竞品的游戏能效领先了15%，从而使得用户在玩游戏的时候可以保持更长的游戏时间，出色的能效也带来了更好的发热控制以及更为稳定的游戏性能。

第三代骁龙8s定位同样是骁龙的旗舰产品，推出新平台的初衷是将骁龙8系平台上的旗舰特性带到更多的产品上。从综合性能上来说，第三代骁龙8s介于第二代骁龙8和第三代骁龙8之间，那么这款产品的意义就很明显了――第三代骁龙8s将成为高通现有产品序列的一个补充，立足顶级旗舰与前代旗舰的间隙，以出色的性能和能效表现对标竞品的高端产品，取得竞争优势，同时也有助于骁龙发掘更多不同层级需求的用户，拓展智能手机市场。

造福用户 旗舰级特性全覆盖

除了性能与能效，第三代骁龙8s实际上已经具备了骁龙旗舰所需要具备的全部能力。

首先就是Snapdragon Elite Gaming。游戏毕竟是展示平台表现的最优质载体之一，而第三代骁龙8s支持全套Snapdragon Elite Gaming特性，并支持了基于硬件加速的实时光追，更加真实的灯光、阴影和反射势必会将游戏的沉浸感提升到新高度。当然，在启用光追时，与竞品前代旗舰芯片对比，第三代骁龙8s的游戏能效领先高达25%。

除此之外，第三代骁龙8s新增阴影降噪器特性、高通Adreno图像运动引擎2.0也全都支持，这两项技术前者主要是让游戏内的阴影表现更真实，后者则是利用GPU特性增强游戏帧数，让画面更加流畅。而骁龙游戏超分则让设备具备了呈现更高分辨率画面的能力，在未来，搭载骁龙旗舰平台的设备可以在不到3毫秒的时间内将游戏分辨率从4K扩展到8K。

AI是近几年来的大热话题，AI大模型风潮席卷全球，已经为包括智能手机行业在内的千行百业带来了革新。2023年10月，高通在骁龙峰会上发布了专为生成式AI打造的第三代骁龙8移动平台，这是骁龙旗舰平台与AI深度融合的阶段性成果。

高通同样也是混合AI的倡导者和开拓者，致力于推动端侧AI落地。第三代骁龙8s支持在本地运行100亿参数的大语言模型，独特的异构计算特性能让CPU、GPU、ISP 等在AI处理过程中各司其职，负责更为擅长的领域，以最高效率和最优功耗来实现最佳的AI计算效果。

例如在影像层面，第三代骁龙8s也集成了18-bit的认知三ISP，用户能够体验到极佳的动态范围和最高达2亿像素的清晰度，并支持照片和视频的实时语义分割，最高至12层，并进行针对性的优化。在Hexagon NPU的帮助下，摄像头能够关注用户所关注的世界，甚至能够在用户调用之前就处理信息，为广大用户提供了更多像AI识图、智能消除、扩图等功能，使与拍摄相关的操作体验更加方便快捷。

第三代骁龙8s不仅在AI、影像、游戏、连接等多个领域提供了旗舰级体验，它也支持高通力推的Snapdragon Seamless技术，能够帮助设备加入Snapdragon Seamless大家庭，在不同品牌、不同品类、不同终端中互联互通，让文件、音频、视频等素材都可以跨越物理层面的壁垒，真正实现“万物互联”。

加快骁龙品牌深入人心

在发布会上高通表示，全球由骁龙赋能的智能手机已经多达19亿台，骁龙正在改变人们工作、生活和娱乐的方式。2023年，高通在旗舰和高端安卓智能手机出货量方面全球领先，占比分别达到了83%和73%，骁龙平台不仅广受消费者认可，选择骁龙旗舰同样也是行业OEM厂商的共识。

发布会上也官宣了小米Civi 4 Pro将全球首发第三代骁龙8s处理器，荣耀、iQOO、真我realme、Redmi和Xiaomi等主要OEM厂商和品牌都将采用第三代骁龙8s，各类新机型预计也将在未来几个月内面市。旗舰级机型的竞争正在不断扩大，骁龙的朋友圈也在进一步扩展。

正如你在很多场景中能见到的那些经典品牌logo，例如骁龙的火球标识、高通的蓝色“Qualcomm”logo，部分高辨识度的声音也能在一瞬间触动你的“DNA”，像金拱门在“M”之外，同样也有令人耳熟能详的“ba da ba ba ba”音效。高通认为，独特且可识别的音频可以让听众知道他们正在从他们熟悉和喜爱的品牌获得优质的聆听体验。基于此，高通带来了全新的骁龙品牌音频符号。

有了明快的节拍配合强有力的心跳感，骁龙品牌音频符号将在之后陪伴用户，当听到这段活力澎湃的节奏之后我们就能知道――“这段声音来自骁龙”。骁龙品牌音频符号能够与视觉logo一起以统一的方式展现品牌，在视觉效果覆盖不到的地方，广大用户也能从听觉感受到骁龙的品牌主张，进一步加深用户的认同感和归属感。

写在最后

最近几年，旗舰智能手机市场可以说是异常之卷。消费者的需求也不断变化，总体来说是更高的性能、更低的功耗、更长的续航。市场细分是消费者群体成长中的必然结果，即便是旗舰市场同样拥有不同偏好的消费者。第三代骁龙8s的出现正是针对这样一个旗舰市场细分下的空白区域，选择它的新机型将加速旗舰体验的普及，让有需要的消费者找到更适配自己的产品。

同样的，手机和芯片厂商也会相应调整自己的产品策略，对于骁龙来说，第三代骁龙8s已经在同级别赛道中取得了占位优势，后续进一步的布局水到渠成。

IDC预计，2024年全球新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部，约占智能手机整体出货量的15%;其中在中国市场，随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代，新一代AI手机所占份额将在2024年后迅速攀升，2027年达到1.5亿台，市场份额超过50%。AI将成为未来几年不可撼动的技术核心。自第三代骁龙8发布以来，在中国已经有超过20款搭载该平台的旗舰终端面市，它们在AI方面正各显神通;而正如前文所提到的，第三代骁龙8s平台同样已经受到众多合作伙伴的重视。在未来，从中端到高端再到旗舰，不同产品层级都可以见到由骁龙赋能的产品。随着骁龙平台产品矩阵不断完善，再加上领先的AI性能，在未来AI智能手机乃至AI PC的竞争中，骁龙已经取得了质与量的双重优势，未来，高通和骁龙的表现更加值得期待。