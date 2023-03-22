3月最火新机？OPPO Find X6 Pro开启全面预售

【天极网手机频道】作为OPPO的旗舰系列，Find X6系列凭借高辨识度的美学设计、领先行业的配置以及优异的影像体验等亮点，在社交媒体上收获不少赞誉。新机话题持续火爆，可以说是3月最火新机之一。目前，新机已开启全面预售，其中OPPO Find X6 Pro的12+256GB版本售价5999元，16+256GB版本售价6499元，16+512GB版本售价6999元，感兴趣的朋友可以前往OPPO官网或各大电商平台预定。

据了解，OPPO Find X6 Pro采用一块6.82英寸的120Hz高刷屏，屏幕峰值亮度达到了创纪录的 2500nit，基于光子矩阵技术，Find X6系列全新的Pro XDR显示功能可以让屏幕突破既定的全局亮度，对光源、天空等高光区域进行高亮显示，实现最高8倍的亮度提升，把画面的动态范围还原到最真实的程度。新机这一次提供大漠银月、云墨黑和飞泉绿三款全新配色。

在设计方面，OPPO Find X6 Pro的大漠银月配色镜头模组采用全新的“环宇设计”，它将来自专业相机的镜头圆环、对焦环刻度两个设计元素融合其中，并巧妙传承单反镜头安装的卡扣点，致敬传奇。镜头模组这一次还将三颗主摄镜头：索尼IMX890超光感潜望长焦镜头、索尼IMX890自由曲面超广角镜头、索尼IMX989一英寸大底广角长焦镜头囊括其中。

同时，为了增强算力，OPPO Find X6 Pro还内置了自研NPU马里亚纳 X芯片、哈苏影像系统等软硬件，足以帮助用户轻松拍摄出优质的照片。而本次的OPPO Find X6 Pro主打暗光长焦拍摄，提供的 3倍-6倍长焦覆盖最常用的中长焦段。其在暗光、弱光等场景中的出色表现，完全打破了以往大众对于“长焦镜头不适合拍摄夜景”的刻板印象。

性能上，OPPO Find X6 Pro搭载第二代骁龙 8 移动平台，与满血版 LPDDR5X 内存( 8533 Mbps 最高速率)和UFS4.0组成全新旗舰机的“性能铁三角”，在安兔兔跑分中跑出了130万的高分成绩。同时，OPPO Find X6 Pro内置的ColorOS 超算平台，能够很好地平衡性能与功耗，足以应对时下热门的大型手游，为用户带来沉浸式的游戏体验。

除此之外，OPPO Find X6 Pro还配备了5000mAh大容量电池，内置的电池健康引擎还能够减缓电池容量的损耗，让手机久用如新。充电方面，新机支持最高100w超级闪充与50w无线超级闪充。

目前，OPPO Find X6系列已开启全面预售，其中OPPO Find X6 Pro的12+256GB版本售价5999元，16+256GB版本售价6499元，16+512GB版本售价6999元，感兴趣的朋友可以前往OPPO官网或各大电商平台预定。