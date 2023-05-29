大内存强续航，vivo Y78持续热销618福利享不停

【天极网手机频道】千元机市场最近是热闹非凡，全新发布的vivo Y78不仅传承了Y系列一贯的均衡性，在屏幕、影像、性能续航上均做了不错的升级，自上市以来凭借简约优雅的设计以及不错的性价比在线上线下收获了不少人气。

据了解，vivo Y78提供“凤羽金”、“玉瓷青”、“皓夜黑”三款颜色可选。其中“凤羽金”通过纳米级光刻工艺，带来了糅合冷暖幻变的多彩粉金色，再配合磨砂质感的直边中框，让vivo Y78更显优雅观感，7.98mm厚度与190g的重量完美搭配，使得握持手感细腻，舒适程度达到满分。正面则是配备了一块刷新率达到120Hz的护眼原色屏，不仅能呈现更流畅、更细腻的画面，还能有效减少眼部疲劳。

影像上，vivo Y78配备了5000万超清主摄像头，还通过多帧降噪算法和一系列的软件优化组合，有效处理夜景中的噪点问题，使照片呈现出相对清晰和稳定的效果。同时，vivo Y78还带来人像处理和光斑人像虚化算法，一键拍出富有艺术感的背景虚化和光斑人像;五重超质感美颜还能让你在人像拍摄时，使肌肤平滑细腻，获得更加自信、精致的出镜效果。

性能配置上，vivo Y78搭载台积电6nm天玑7020芯片，结合最高12GB+256GB大内存、内存融合3.0技术，让操作体验更加流畅;而且在轻薄机身下还内置了5000mAh+44W闪充组合，不管是充电还是续航都给你带来妥妥安全感。

目前vivo Y78正在线上线下持续热售，618大促更有福利活动加持，更多优惠详情可前往vivo官方商城进行了解与购买。