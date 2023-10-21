专访OPPO刘作虎：成本让位于体验做「最好折叠」，OPPO担当引领行业发展

【天极网手机频道】10 月 19 日，在 OPPO Find N3 全球发布会上，OPPO Find N3 折叠屏新机正式发布，新机带来超视野全景虚拟屏、次世代传感器技术、国密认证安全芯片等众多核心亮点，售价 9999 元起。发布会后，OPPO 高级副总裁、首席产品官刘作虎、OPPO 软件产品经理朱海舟、OPPO Find N 系列产品总监周意保等 OPPO 高管接受了包括天极网在内的多家媒体的群访，就产品研发、市场策略、未来技术规划等细节问题做了进一步深入交流。刘作虎表示，OPPO折叠屏走了三代，第一代出场惊艳，第二代更轻更薄，第三代力求完美。

OPPO高级副总裁、首席产品官 刘作虎（中）、OPPO软件产品经理 朱海舟（右）、OPPO Find N系列产品总监 周意保（左）

不计投入产出比，OPPO决心解决折叠屏影像痛点

谈及OPPO Find N3为何攻坚影像， OPPO Find N3下决心解决折叠屏影像痛点，源于用户反馈。以前说“高端用户”不爱拍照，是因为之前折叠屏产品不能满足拍摄的需求。从商务人群对OPPO Find N3的反馈来看，“用了OPPO Find N3，用户会爱上拍照，越拍越多”。

这一次OPPO Find N3首次带来全新的折叠像素技术，大幅提升传感器的感光能力。在刘作虎看来，影像是一个系统工程，它涉及的东西非常多。核心在物理层面，折叠屏有足够大的体积才有基本的保障。 “以前大家想的是把底无限加大，但是感光不好。今天我们把感光的面积提高了一倍，动态范围提升355%，这样就可以在相对比较小的体积实现更好的感光，这是一个非常大的突破。”

至于OPPO为何会选择这一技术时，周意保表示想在折叠屏手机上放入大底模组，内部空间很难承受，如果压缩镜头，会影响边缘画质，造成成片整体素质的下滑。因此折叠像素技术是唯一的选择。OPPO一直是从产品的「完整体验」角度做这样的选择的。手机是一个完整体，内部很多东西是互斥的，OPPO为什么不搞 1 英寸的大底，因为偏离了做轻薄折叠旗舰的本质。刘作虎补充道。

当然折叠像素技术，普及最大的难点在于良率，低良率导致采用这一技术的CMOS传感器成本居高不下。周意保表示，(CMOS)的成本可能超出业内外的想象，OPPO内部也讨论很多这个成本投入产出比是不是合适。最终促使OPPO决定的是我们要担当起引领折叠的发展，而不是考虑它折叠的投入产出比。如果OPPO不去担当，这个良率会持续很低，只有做了量产，良率才会逐步提高，整个行业才会快速普及。

追求更好手感，Find N3旨为达成最佳体验

OPPO此前两代折叠屏手机Find N与Find N2选择了业内独特的小尺寸横折设计，Find N3则选择了主流的8寸左右的内屏。周意保表示，相比单纯的数据，OPPO更追求好的手感。OPPO观察到很多商务人士需要一个大屏旗舰、影像旗舰和轻薄旗舰。想在旗舰里面获得这三大体验，Find N3是OPPO选择的最佳方案。

为了在更大的尺寸下提供依旧轻薄的机身重量，Find N3进行了多方面的优化。周意保以铰链设计为例介绍，OPPO创新设计让铰链零件减少了33%，在屏幕的叠层材料上，运用碳纤维、钛金属等材料，进一步优化了机身重量。当然，新技术、新材料的运用也不可避免地带来成本的上升。例如Find N3中采用的钛金属螺丝钉，刘作虎表示，“每一颗好像是轻了 0.016克，但是它的成本的确高很多，一个手机是48颗，要花很大代价。”

国密认证安全芯片的初衷，回归用户核心需求

Find N3 这一次搭载领先的国密认证安全芯片，相比之前的解决方案，Find N3的安全技术上最大的优势是什么？朱海舟认为，这次Find N3相当于给软件开关加了一个硬件的锁，基于国密认证安全芯片，Find N3的文件锁可以防破解，指纹锁可以防盗用，丢失锁能够防盗刷，传输锁可以防篡改。Find N3 安全方案通过CC EAL5+ 级安全认证，是当前最高等级的安全解决方案。

OPPO希望保护用户的隐私安全，更大程度兼顾特殊情况下数据的安全。朱海舟表示，比如不同人对于手机丢失的紧要程度是不一样的，这次OPPO为用户提供了即使关机也可以查找手机的技术，内部的蓝牙蜂窝信号也可以通过周围别的OPPO手机获取到位置，帮助你找回手机。另外是OPPO的随身工作台和相关工作也可以帮你紧急备份数据，把数据从远程拉取回来。用户的手机不管是丢失还是盗取，任何人是没有办法获取到你手机的数据的。在刘作虎看来，Find N3选择国密二级芯片与带来VIP模式，其实还是回到用户的核心需求，并表示它未来会成为一个新商务礼。

在体验上，折叠屏产品不存在所谓的细分

谈及Find N3发布的时间节点，会否撞车行业直板旗舰。刘作虎直言，OPPO向来认为发布时间不是关键，把产品做到最好，这才是最为重要。刘作虎也向在座的媒体透露了Find N3开启预定后的销量表现：Find N3一个小时的预定量，是上一代Find N2的140%，其中典藏版预定量超过3成。“我觉得这是非常好的一个表现。”

OPPO 高级副总裁、首席产品官 刘作虎

当有媒体问到，OPPO会否考虑扩充其他折叠屏产品线，去拓展细分领域时。刘作虎明确回应，OPPO目前并不打算跟进。“我们目前的想法是做最好的折叠，或者换个说法是只想做高端折叠或者旗舰折叠。”在刘作虎看来，OPPO更多考虑的是产品本身的价值，以及折叠屏给用户带来的使用体验，在体验上不存在所谓的细分。

刘作虎认为，折叠屏手机的受众不仅仅只有高端人士或是商务人士，很多专业人士，比如说设计师、工程师、建筑师都会需要一个好的折叠手机。早期折叠屏手机存在的耐用性等问题，这些固有认知也需要慢慢被突破，比如OPPO Find N第一次将屏幕折叠次数拉到20万次，让行业为之一惊，后来大家都一点点往前进。

某种意义上，OPPO在带领行业往前走不断引领行业创新，Find N3突破 100 万次折叠测试、折叠像素技术、国密认证安全芯片，改变了用户的认知。刘作虎对媒体表示，这是OPPO做出的一点点贡献，OPPO引领行业、推动行业往前走，“这对于行业有益处，对用户更好”。