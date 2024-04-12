您现在的位置： 天极网 > 手机

 公众号 排行榜 发布会

防摔、耐摔耐用战神，OPPO A3 Pro 发布

2024-04-12 18:41:30 作者：钛羊

  • +1 你赞过了

  【天极网手机频道】天极网 4 月 12 日消息，OPPO A3 Pro 于今日下午2:30发布。该机主打防水、抗摔、耐磨，并且是首款同时通过IP69、IP68、IP66 三重防水标准的手机

防摔、耐摔耐用战神，OPPO A3 Pro 发布

  在设计方面，OPPO A3 Pro从材料到结构都充分考虑到了防水和防摔性能。是目前普通形态下防水等级最高的手机，暂时没有之一。目前主流的旗舰手机，都会配备 IP68 级别的防水。其中数字 6 是防尘等级、数字 8 是防水等级。 而且防水等级不是简单的 9>8>6 这样兼容的，而是防不同场景的水。

  IP69可以做到防 80℃的热水、IP68 是防浸水，IP66 是防高压喷水。得益于 OPPO 从材料到结构的设计和严苛的测试标准。 OPPO A3Pro 可以轻松在水里泡半个小时还可以使用。昨天OPPO 还联合小天鹅洗衣机让手机在洗衣机里洗了 15 分钟，拿出来仍然是毫无发无损。这个防水性能可以满足绝大部分人的日常使用场景了，尤其是雨天还需要在外面工作的外卖员、快递小哥，他们的手机更容易遇到雨水浸湿、跌落马路上而损坏。 OPPO A3 Pro 可以说专为这类人设计的，完全解决了他们的后顾之忧。

  OPPO A3 Pro 的防摔性能也不只是说说而已，同样不仅取得了瑞士 SGS 金标五级认证、发布会上还用坐满 9 个人的仰望 U8来回碾压两次做暴力测试，结果作为对照的瓷砖都碎了手机仍然是毫发无损。

防摔、耐摔耐用战神，OPPO A3 Pro 发布

  要做到这个结果，并不简单，不仅要手机屏幕足够硬、后盖也要足够结实，抗跌落还需要优化整个手机中框架构。OPPO A3 Pro 搭载了与自家旗舰机 OPPO Find X7 同款的康宁大猩猩玻璃 Victus2 ，后盖采用 OPPO晶盾玻璃，正反都抗摔。其实正面玻璃抗摔很多家手机都在用更硬的玻璃，这次 OPPO 连后盖也没有偷偷降低成本，这才有了OPPO A3 Pro 这款全方位抗摔的耐用战神。

防摔、耐摔耐用战神，OPPO A3 Pro 发布

  其实很多人换手机不是手机性能不够用了，而是因为意外损伤，这次 OPPO A3 Pro 全方位解决因意外损坏问题。号称要让天下没有短命的手机。这一点小编还是非常赞同的，手机厂商越来越卷，受益的是消费者，相信其他厂商也会更加注重提升手机耐用性。

  在电池方面，OPPO A3Pro 延续 A2 Pro 的5000mah四年超耐用大电池，搭配 67W 超级闪充 44 分钟即可充满，并且支持极寒状态下充电。

防摔、耐摔耐用战神，OPPO A3 Pro 发布

  值得注意的是，虽然很多品牌的手机都支持 IP68 防水，都说自己的手机耐摔。但是鲜有厂家敢给手机进水纳入保修范围的。大多数手机的情况是，虽然支持防水，但进水不保修。天极网了解到，在 4 月 25 日之前购入并激活OPPO A3 Pro ，将会免费赠送一年碎屏保、一年进水保、四年电池保。

  OPPO A3Pro 采用超薄双曲面设计，最薄处仅7.53mm。曲面屏可以带来更好的握持手感。看起来也更加的高端。OPPO A3 Pro 的屏幕是一块 2412*1080 分辨率的 OLED 曲面屏，典型亮度 500nit，阳光下最高可达 800nit，局部最高 950nit。非常适合户外工作者使用。这块屏幕也支持 120hz 的高刷新率，并且支持五大明眸护眼技术，通过国家眼科工程中心测试，最大程度呵护用眼健康。

  影像方面搭载 6400W 主摄， f/1.7;FOV 81°;6P 镜头;支持 AF;采用开环对焦马达，不支持 OIS。人像摄像头 200 万：f/2.4;FOV 89°;3P 镜头;定焦。前置 800 万：f/2.0;FOV 80°;4P 镜头，FF 定焦;不支持 OIS;后置最高支持 4k30fps 视频录制。

防摔、耐摔耐用战神，OPPO A3 Pro 发布

  目前 OPPO A3 Pro 已在各大平台开启正式销售。感兴趣的朋友不要错过 25 日之前的免费保障大礼包。

聚合标签：
相关产品
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

钛羊

最新资讯

OPPO A3 Pro上手体验

热门视频

联想至像MC2600DNW极致开箱

新品评测

OPPO A3 Pro上手体验
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录