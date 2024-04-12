防摔、耐摔耐用战神，OPPO A3 Pro 发布

【天极网手机频道】天极网 4 月 12 日消息，OPPO A3 Pro 于今日下午2:30发布。该机主打防水、抗摔、耐磨，并且是首款同时通过IP69、IP68、IP66 三重防水标准的手机。

在设计方面，OPPO A3 Pro从材料到结构都充分考虑到了防水和防摔性能。是目前普通形态下防水等级最高的手机，暂时没有之一。目前主流的旗舰手机，都会配备 IP68 级别的防水。其中数字 6 是防尘等级、数字 8 是防水等级。 而且防水等级不是简单的 9>8>6 这样兼容的，而是防不同场景的水。

IP69可以做到防 80℃的热水、IP68 是防浸水，IP66 是防高压喷水。得益于 OPPO 从材料到结构的设计和严苛的测试标准。 OPPO A3Pro 可以轻松在水里泡半个小时还可以使用。昨天OPPO 还联合小天鹅洗衣机让手机在洗衣机里洗了 15 分钟，拿出来仍然是毫无发无损。这个防水性能可以满足绝大部分人的日常使用场景了，尤其是雨天还需要在外面工作的外卖员、快递小哥，他们的手机更容易遇到雨水浸湿、跌落马路上而损坏。 OPPO A3 Pro 可以说专为这类人设计的，完全解决了他们的后顾之忧。

OPPO A3 Pro 的防摔性能也不只是说说而已，同样不仅取得了瑞士 SGS 金标五级认证、发布会上还用坐满 9 个人的仰望 U8来回碾压两次做暴力测试，结果作为对照的瓷砖都碎了手机仍然是毫发无损。

要做到这个结果，并不简单，不仅要手机屏幕足够硬、后盖也要足够结实，抗跌落还需要优化整个手机中框架构。OPPO A3 Pro 搭载了与自家旗舰机 OPPO Find X7 同款的康宁大猩猩玻璃 Victus2 ，后盖采用 OPPO晶盾玻璃，正反都抗摔。其实正面玻璃抗摔很多家手机都在用更硬的玻璃，这次 OPPO 连后盖也没有偷偷降低成本，这才有了OPPO A3 Pro 这款全方位抗摔的耐用战神。

其实很多人换手机不是手机性能不够用了，而是因为意外损伤，这次 OPPO A3 Pro 全方位解决因意外损坏问题。号称要让天下没有短命的手机。这一点小编还是非常赞同的，手机厂商越来越卷，受益的是消费者，相信其他厂商也会更加注重提升手机耐用性。

在电池方面，OPPO A3Pro 延续 A2 Pro 的5000mah四年超耐用大电池，搭配 67W 超级闪充 44 分钟即可充满，并且支持极寒状态下充电。

值得注意的是，虽然很多品牌的手机都支持 IP68 防水，都说自己的手机耐摔。但是鲜有厂家敢给手机进水纳入保修范围的。大多数手机的情况是，虽然支持防水，但进水不保修。天极网了解到，在 4 月 25 日之前购入并激活OPPO A3 Pro ，将会免费赠送一年碎屏保、一年进水保、四年电池保。

OPPO A3Pro 采用超薄双曲面设计，最薄处仅7.53mm。曲面屏可以带来更好的握持手感。看起来也更加的高端。OPPO A3 Pro 的屏幕是一块 2412*1080 分辨率的 OLED 曲面屏，典型亮度 500nit，阳光下最高可达 800nit，局部最高 950nit。非常适合户外工作者使用。这块屏幕也支持 120hz 的高刷新率，并且支持五大明眸护眼技术，通过国家眼科工程中心测试，最大程度呵护用眼健康。

影像方面搭载 6400W 主摄， f/1.7;FOV 81°;6P 镜头;支持 AF;采用开环对焦马达，不支持 OIS。人像摄像头 200 万：f/2.4;FOV 89°;3P 镜头;定焦。前置 800 万：f/2.0;FOV 80°;4P 镜头，FF 定焦;不支持 OIS;后置最高支持 4k30fps 视频录制。

目前 OPPO A3 Pro 已在各大平台开启正式销售。感兴趣的朋友不要错过 25 日之前的免费保障大礼包。