改变格局？豪威发布旗舰级CMOS传感器OV50K40，人眼级别动态范围！

【天极网手机频道】今年各家厂商的第一批旗舰机都已发布齐全，毫无意外的，影像能力的提升依然是各家高端手机升级的重点。和以往情况不同的是，今年的新一批旗舰机中，采用豪威作为主摄CMOS的手机变得多了起来。这不是第一次有影像旗舰选择采用豪威的CMOS作为主摄像头传感器，但豪威最近发布的一款COMS，或许真的有能力改变旗舰手机COMS被索尼和三星两家垄断的格局。

短暂的成为主角，但更多时候是配角

豪威的传感器其实在智能手机市场都相当活跃，经典的OV64B就是出自这家公司之手，并被很多旗舰机所采用。但OV64系列的COMS大多被用作手机长焦摄像头和超广角摄像头传感器，鲜有主打影像的旗舰机将它用作主摄像头传感器。

上一次豪威的CMOS作为旗舰机的主摄像头传感器登场还要追溯到小米10至尊纪念版，在当时，OV48C是业界首款具有芯片级双转换增益HDR的高分辨率移动CMOS，可以消除运动伪影，并提供出色的信噪比。但作为竞争对手的索尼和三星在随后拿出了更好的选择，并没有给留给豪威足够的市场空间。目前，豪威OV48C传感器被广泛用于大疆的无人机和运动相机中。

修炼3年，一鸣惊人

2023年，豪威集团在CES上发布了一款用于智能手机后置摄像头的1.2微米像素高分辨率图像传感器OV50H。拥有5000万像素，采用双转换增益(DCG)技术、1.2微米像素和1/1.3英寸光学格式，专为高端智能手机后置摄像头而设计。

OV50H采用豪威集团的PureCel Plus-S晶片堆叠技术，以及H / V QPD自动对焦技术，支持1250万像素(120帧 / 秒)和高动态范围(HDR)(60帧 / 秒)，是豪威集团首款具有水平/垂直(H / V)四相位检测(QPD)功能的传感器，能够改进距离计算，实现更快的自动对焦，并提升弱光性能。

紧接着2023年末，搭载豪威OV50H作为这摄像头传感器的小米14和小米Pro推出，并且冠以“光影猎人”之名。凭借着OV50H优秀的光学素质和小米14系列的扎实表现，豪威与小米再一次取得了口碑和销量的双丰收。

在小米14系列之后，荣耀推出的Magic6与Magic6 Pro也采用了豪威OV50H作为主摄像头传感器，让荣耀Magic6 Pro的影像能力得到了DXO Mark拍照能力排行榜第一的位置。

不仅是小米和荣耀，根据网络上的消息，华为最新的影像系列旗舰P70也将采用OV50H作为主摄像头传感器。

这一次，真领先

今日，豪威集团今日发布了OV50K40手机CMOS图像传感器，号称是全球首款采用TheiaCel技术的智能手机图像传感器，单次曝光可实现“接近人眼级别动态范围”，用于旗舰级后置主摄像头。

据介绍，豪威集团的全新TheiaCel技术利用横向溢出积分电容器(LOFIC)的功能，即使在有挑战的照明条件下，都能提供“出色的单次曝光 HDR”。基于TheiaCel技术的OV50K40 5000万像素图像传感器采用 1.2 微米像素尺寸和 1/1.3 英寸光学格式，具有高增益和相关多重采样(CMS)功能。

昨日发布的荣Maigc6 至臻版手机搭载了一块类似参数的H9800传感器，同样拥有横向溢出积分电容器(LOFIC)技术，预计是同一款产品。CEO赵明对此的评价是“动态范围媲美相机”。

写在最后

从一直以“配角”形式登场的OV64B，到“昙花一现”的OV48C，再到“一鸣惊人”并被小米、荣耀、甚至可能包括华为采用的OV50H，最后到首发了LOFIC技术的OV50K，豪威的CMOS在手机传感器领域扮演着越来越重要重要的角色。在未来，当小米、荣耀、华为的顶级旗舰手机都在选择使用豪威的CMOS作为主摄像头传感器时，相信整个移动端相机CMOS的市场格局将会发生改变。