全能综合影像王者！华为P60系列正式发布，不可错过的换机首选

【天极网手机频道】3月23日，在华为春季旗舰新品发布会上，大家期待已久的华为P60系列终于亮相，带来华为P60、华为P60 Pro、华为P60 Art三款机型。华为P系列一直专注影像与美学的发展和突破，塑造了一代代的经典之作，此次的华为P60系列，再次对当下手机美学设计和影像技术发展提出新的可能性，带来全面进化的美学设计、影像能力以及全场景智慧体验。

华为P60系列再创美学新高度

一直以来，华为P系列手机在设计美学上就有独特的造诣，全新华为P60系列凭借华为前沿的美学设计和色彩创新能力，再创美学新高度。

华为P60系列采用玲珑四曲屏设计，给人一种整圈均衡而饱满的视觉体验，微曲面的边缘与背板的曲面对称呼应，让整机更显纤薄的同时又拥有更加舒适的握持感。引人注目的还有机身背部的镜头模组，其采用凝光之眼镜头设计，主摄置于镜头模组的正中央，格外醒目，超长焦与超广角两颗镜头则分布在主摄的上下两侧，如同卫星环绕，构成强大的凝光之眼影像系统，极富动感之美。

华为P60系列提供采用亮面玻璃材质的翡冷翠配色、抗指纹羽砂玻璃材质的羽砂紫、羽砂黑，以及十分耀目的全新白色配色――洛可可白。

洛可可白配色，每台都不一样

不可否认，华为P系列机型在设计创新方面一直是行业典范，光是配色就足以给人留下深刻印象。比如白色系方面，华为P系列就曾带来珠光贝母、零度白、云锦白、雪域白等经典配色，而华为P60系列此次采用业界首创的“凝光贝母”工艺，推出了全新白色配色――洛可可白配色。

据悉，华为P60系列洛可可白配色在材质上进行全新探索，以手工制作于背壳中加入天然矿物粉，让机身凝聚光泽，形成绚丽而丰富的色彩。更重要的是，由于每个天然贝母纹理都不可复制，每台华为P60系列的背壳都拥有属于自己的独特纹理，每一台都是“独一无二”的存在，满足消费者对个性化的需求。

在时尚界，白色一直都是永不过时的经典色彩，风格独特的洛可可白让华为P60再次美出新高度又极具辨识度，这种对色彩的高超掌控，无疑体现了华为的创新精神和对于美学的洞察和理解。可以肯定，华为P60系列的洛可可白配色，必将成为潮流达人们追逐的“时尚单品”。

华为P60艺术定制版，再向“艺术品”进阶

此前，华为携手设计师Iris Van Herpen，共同打造了华为P50 Pocket艺术定制版，大胆又惹眼设计让整个手机宛如饰品一般。现在，华为P60艺术定制版再向“艺术品”进阶。

华为P60 Art的外观设计采用全新设计语言，带来开创性不规则海岛摄像模组方案，与众不同的机身设计风格十分抢眼。背壳部分，运用“形随心动”感性美学的设计理念，以海浪碰撞海岛的一瞬间为灵感，创造出背壳的光影涟漪纹理，加之光影涟漪膜片叠加渐变色光学膜片的工艺，带来蔚蓝海和鎏沙金两种配色，前者代表深到浅渐变的海水，后者则是海水冲刷之后阳光照耀的金色沙滩，还原自然和谐之美，手握华为P60 Art在阳光下挥动，犹如将瞬间的美好化为掌中永恒。

华为P60系列既是美学先锋，也是影像之王

除了外观设计，影像功能也是华为P系列旗舰的拿手好戏，经过近2年的打磨，华为P60系列的影像能力也有全新突破，再次捍卫高端影像机皇地位!

作为新一代移动影像与科技美学旗舰，华为P60系列搭载超聚光XMAGE影像系统，高进光量配合XD Fusion Pro带来超高动态范围，整个画面的感光度和清晰度大大提升，显得干净又通透，暗部细节也被更好还原，层次感满满。

过去，长焦镜头因为受限于体积，进光量不及其它大底主摄，夜间等暗光场景下的拍摄效果不尽人意。为此，华为P60系列采用了超聚光夜视长焦，实现“主摄级”夜景变焦，首创超聚光镜群，F2.1 超大光圈+RYYB传感器，进光量实现突破式增长，带来领先全行业独一档的夜视长焦能力。另外，华为P60系列还搭载了业界首款长焦三轴传感器位移防抖，使得快门速度更快、抓拍更强。

不夸张的说，华为P60系列在超聚光夜视长焦、可变光圈、全新质感引擎等影像黑科技的加持下，带来了革命性的影像体验，堪称全能综合影像王者。无论是超级月色、华灯初上的街景，还是枝头振翅的蝴蝶等刹那美好，都能被永恒定格。

同时，华为P60系列搭载了HarmonyOS 3.1，支持双向北斗卫星消息，配备全新一代LTPO动态高刷屏幕，以及超大电池容量和88W超级有线快充。综合来说，华为P60系列是一款综合体验超强的旗舰手机。

回顾华为 P系列的11年发展历程，每一代P系列手机都能成为当时的影像美学旗舰标杆，吸引无数颜值党和摄影爱好者的关注。全新登场的华为P60系列，基于P系列在美学设计、移动影像上的积累和创新，将华为P系列在业界的地位再次拔高，刷新影像美学旗舰新高度，再加上更卓越的综合体验，无疑满足P系列所有用户的期待。

千言万语汇成一句话，华为P60系列你值得拥有!