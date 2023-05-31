ROG游戏手机 7开门红优惠百元，12GB+256GB到手仅需4899元还享12期免息！

【天极网手机频道】前几年，游戏手机品类爆火，市面上不少游戏手机品牌层出不穷。经过几年发展，作为该品类的佼佼者，ROG游戏手机系列依然引领市场，不断对游戏手机进行变革。恰逢618年中大促，ROG最新旗舰ROG 7游戏手机也开启优惠促销，骁龙8 Gen 2加矩阵式液冷散热7.0，让玩家酣畅战斗，无惧发热，12GB+256GB目前4899元的价格正是入手的最佳时机!

作为ROG今年的首款旗舰游戏手机，ROG 7自然在配置上用尽全力，标志性的性能铁三角骁龙8 Gen 2+LPDDR5X+UFS 4.0一应俱全，拥有暗影黑和幻影白两种颜色。尤其是骁龙8 Gen 2，在经历过骁龙888和骁龙8的火龙时代后，骁龙8 Gen 2迎来重生，采用台积电4nm工艺制程打造，在能耗方面提升巨大。

骁龙8 Gen 2采用1+2+2+3的架构，搭载一颗基于X3的Kryo超大核，频率高达3.2GHz，四颗频率2.8GHz的大核以及三颗频率2.0GHz的能效核心。官方宣称第二代骁龙8性能提升35%，同时功耗降低40%，可以轻松应付高压任务，时刻保持整机流畅运行。

作为一款游戏手机，游戏性能才是玩家最看重的特性。骁龙8 Gen 2这次的最大提升正是GPU，骁龙8 Gen 2所搭载的新一代Adreno GPU支持硬件级光线追踪技术，在性能方面提升25%，能效提升45%。同时在具体测试中，骁龙8 Gen 2的GPU性能甚至已经超过苹果A16平台，可谓傲视群雄的存在，这也为ROG 7的游戏性能提供了最坚实的硬件基础。

ROG 7为玩家配备一块6.78英寸AMOLED对称式直屏，杜绝曲屏带来的一切干扰，同时165Hz高刷新率保障玩家能够随时获得流畅游戏体验。块屏幕使用Victus康宁大猩猩玻璃，拥有111%DCI-P3专业广色域、Auto SDR to HDR技术、DC调光，以及Delta-E<1，屏幕素质可见一斑。

在此基础上，ROG 7还针对这块屏幕进行更深层次的游戏调校，尤其是将全链路触控响应做到23ms，当玩家手指触摸屏幕到屏幕呈现画面反馈，仅需23ms，极大降低操作延迟带来的游戏体验下降，配合720Hz触控采样率，让玩家时刻都能快人一步完成大师操作!

为带给玩家极致的游戏体验，ROG 7采用矩阵式液冷散热架构7.0，重构真空腔均温板和重定型石墨烯，配备航天级冷却材料氮化硼，工艺全面升级加上散热面积扩大，带来高效散热，即使重度游戏依然保持清凉。

除此之外，ROG 7还为玩家配备ROG全球首款搭载扬声器的酷冷风扇7，采用半导体制冷和双面冷却技术，可以让背盖温度降低25°C，屏幕温度降低8°C，令酷冷紧随玩家左右。

ROG 7同样继承ROG游戏手机系列的优良设计，这次全面升级为AirTrigger 7多组合操控，拥有2×3 Plus肩键，支持9种不同手势，并且还在陀螺仪的加持下可以实现体感操作。当玩家按住超声波肩键并且倾斜手机时，就能轻松调整视野区域，极大简化操作步骤。

配合酷冷风扇7上的4个按键，能够为玩家提供更多丰富操控方式，符合人体工学的设计带来极佳握持手感。远比普通机型更多的操控方式为玩家带来更多操作可能性，轻松打出高难度王者连招!

其他方面，ROG 7也针对游戏进行深度优化，不仅给玩家提供3.5mm耳机接口，杜绝无线耳机带来的声音延迟，而且在手机侧边定制Type-C接口，支持充电、HDMI信号输出等等，即使是握持状态下依然让玩家获得最佳游戏体验。

更重要的是，ROG 7配备一块6000mAh大电池，支持自动旁路充电，也就是说ROG 7能够根据剩余电量自动切换至直接供电给手机，最大程度保障电池健康度，也让玩家能够长久在游戏世界中畅游，无需担心充电带来电池发热导致性能下降。

系统层面，ROG 7也有自己的独家优化，全新设计的ROG专业游戏 UI 7.0，为玩家带来类似控制台的沉浸式体验，可以为每个程序自定义场景配置文件，并且单独调整对应的性能模式。支持导入大神设置，化身战神厮杀全场。智控中心控制台可以实时监控手机各项性能和机身温度，也能一键开启X模式，瞬间释放手机狂暴性能，带来更高性能表现。

ROG 7拥有X-触觉震感系统，采用高端X轴线性震动马达，适配游戏多个场景，细腻的震感为玩家带来截然不同的游戏体验。配合经由瑞典音频专家DIRAC联合深度调教的双正向五磁立体声扬声器，让玩家轻松听声辨位，抢占先机。同时蓝牙耳机低延迟模式，最大程度降低音画不同步的问题，让玩家在听觉上实现指哪打哪的爽快感。

ROG 7游戏手机几乎在任何与游戏相关的地方，都对游戏进行深度优化，并且全链路打通软硬件，为手游玩家提供远超同类产品的游戏体验，可谓是目前游戏市场不可多得的好产品。目前12GB+256GB 618期间仅售4899元，非常适合手游玩家入手。除此之外，8GB+128GB和16GB+512GB的两个配置价格也相当优惠，前者4299元，后者5699元，对于想要购买游戏手机的玩家，这款机型绝对不能错过。

值得一提的是，目前ROG 7限时加9.9元享一年无限碎屏保和白条12期免息，还享180天只换不修服务，晒单更有机会赢50元E卡活动。同时学生特惠版还在ROG 7全系原来的基础上优惠50元，12GB+256GB到手只要4849元!618，带上ROG 7游戏手机尽情战斗!

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