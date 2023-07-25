OPPO K11冰川蓝：优雅永不过时

【天极网手机频道】OPPO正式推出全面升级了旗舰级影像系统的OPPO K11，作为K系列最新的家族成员，除了强悍性能以及旗舰机的影像系统之外，外观设计也依旧出色。



OPPO K11



OPPO K11

OPPO K11正面是一块6.7英寸的120Hz OLED超清护眼屏幕，拥有 2412X1080 FHD+分辨率，394 PPI 像素密度，屏幕效果细腻清晰，100%DCI-P3广色域，搭配 10bit 色深支持，画面明暗对比更强、颜色更能还原真实。



OPPO K11



OPPO K11

机身采用磨砂纹理的直边中框+2.8D后盖设计，配合仅有8.23mm的机身厚度，在视觉上更显轻薄整洁;后置摄像头模组周围由“灵眸双环设计”包裹，在极具质感设计的同时很大程度上保护了摄像头镜片不被刮擦。



OPPO K11



OPPO K11

后盖采用闪光砂、珠光纱材质透明光面叠加，彰显优雅丰富的纹理细节的同时既保留了光面的优雅质感，又能起到隐藏指纹的效果。



OPPO K11

经典百搭色永不过时，OPPO K11配有月影灰和冰川蓝两款，月影灰通过闪光砂工艺，用深灰底色喷涂细腻闪光砂颗粒覆盖高透光面，整体质感闪耀高级;而冰川蓝则采用织羽流沙工艺，蓝绿渐变色搭配欧根纱(珠光纱)的纵向编织纹理，让后盖焕发出霞光般的幻彩渐变，透出柔和感和朦胧美。



OPPO K11

目前OPPO K11已开启预售通道，首销限时价1799元起，8月1日 10:00 正式开售。另外，购买OPPO K11还能至高获得价值 739 元会员新机权益礼包，有兴趣的用户不妨前来官网了解详情。