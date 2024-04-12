OPPO A3 Pro 手机定档 4 月 12 日发布，主打防水、耐摔、耐用

【天极网手机频道】OPPO 官方近日宣布，OPPO A3 Pro 新机将于 4 月 12 日 14:30 发布。天极网了解到该机型主打卖点： 防水、耐摔、耐用。据传，防尘放水级别达到了IP69 级别，屏幕也会采用经过特殊优化十分坚硬的玻璃，机身整体框架也有特殊设计以应对跌落。

硬件配置方面，该机采用天玑 7050+12G 运行内存，出厂预装给予安卓 14 的 ColorOS系统。OPPO 官方微博也是公布了OPPO A3 Pro 一共有「天青」「云锦粉」「远山蓝」 三款配色。

不难看出，OPPO A3 Pro 这次的外观配色和命名都颇有 OPPO 旗舰机型 OPPO Find X7 的神韵。

OPPO A Pro 系列至此已更新到第三代，根据前两代产品推断，OPPO A3Pro应该也是继续走定位千元级别性价比路线。OPPO A1 Pro 发布日期：2022 年 11 月 25 日，搭载高通骁龙 695 处理器，8G+128G 售价 1699 元;OPPO A2 Pro 发布日期：2023 年 9月 15 日，搭载联发科天玑7050处理器，8G+256G 售价 1799 元。大家可以自行脑补一下价格，笔者认为应该不会超过 1999 元。

根据知名数码爆料博主，数码闲聊站的消息，我们可以看到与 OPPO 官方宣传的卖点相吻合。

如果消息属实，OPPO A3 Pro 此次并不会升级处理器，而是着重升级可靠性、耐用性。这表明国产手机厂商开始对中端机市场有了新的理解，或许有相当一部分中端机用户，相比绝对的性能，更在意手机的耐用性，可靠性。比如户外工作者，年龄中老年居多，对游戏性能的要求并不高，选购手机更加看重、手机续航、户外能不能看清屏幕、手机结不结实、耐不耐用这些因素。而且，近些年各家的中端机设计都在向自家旗舰机型靠拢，也就是所谓的“高端设计大众化”，更是精准拿捏了中老年用户群体的心理。

目前 OPPO A3 Pro 也开放预约，感兴趣的朋友可以关注一下。