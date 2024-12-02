「性能旗舰」再创销量新高，iQOO Neo10系列全渠道持续热销

【天极网手机频道】手机市场最近可谓是热闹非凡，性能、影像旗舰相继登场。其中“满血双芯战神”iQOO Neo10系列于上周五惊喜亮相。该系列配置堪称旗舰级别，应配尽配，更有蓝晶芯片技术栈、蓝海续航系统和蓝心大模型三大蓝科技强势加持，被誉为“同档更为领先的双芯游戏性能旗舰”。关键的是，iQOO Neo10系列以2299元起的亲民价格，让学生群体的用户消费者轻松拥有。值得一提的是，iQOO Neo10系列首日销量再创新高，Neo10首日销量为Neo9同期150%，销量记录一骑绝尘。

天极网了解到，本次iQOO Neo10 Pro搭载了第二代3nm全大核天玑9400旗舰芯片，与LPDDR5X Ultra和UFS 4.1组成了无可挑剔的“性能铁三角”。通过三方联调，Neo10 Pro实现了对性能输出的精准控制，高性能与低功耗并存，最终实现了百大游戏的无限稳帧。

自研电竞芯片Q2的加入，不仅让iQOO Neo10系列实现了行业更高的画质、更高的帧率和更低的功耗，还将游戏视效提升到了全新的高度。依托于自研电竞芯片Q2，Neo10系列带来了PC级1.5K纹理超分技术，结合iQOO自研V-SR自适应的超级分辨率算法，通过AIGC技术重构游戏画面，使游戏画面的清晰度再次大幅提升，局部游戏画质清晰度和细节丰富程度直逼PC级。同时，Neo10系列还拥有行业领先的VAA抗闪烁技术，有效改善了FPS游戏画面的闪烁问题，让玩家在游戏的同时也能保护眼睛。

iQOO Neo10系列还采用了与旗舰机型同款的寰宇电竞网络系统，以23根环绕式天线实现了Neo系列史上最稳的游戏信号表现。此外，该系列还搭载了与旗舰机型同款的对讲机功能，即使在无蜂窝网络的情况下，也能通过蓝牙实现公里级的无网通信，让玩家与队友一对一对讲或发送蓝牙求救广播。

在续航方面，iQOO Neo10系列搭载了蓝海续航系统，以“更强三代硅、更强兼容、更薄机身”为设计理念，挑战行业最强续航快充组合，打造出了“不可能的黄金续航三角”。Neo10系列配备了采用第三代硅碳负极材料的等效6100mAh蓝海电池。同时，该系列还支持120W超快闪充，快充兼容性在业内表现更为突出，还支持低温直驱供电。尽管续航大幅提升，但Neo10系列的机身厚度并未增加，反而比上一代更加轻薄，机身薄至7.99mm，轻至199g，成为了同档中更轻薄、手感更好的性能旗舰。

iQOO Neo10系列还带来了「护眼超冠屏」，其采用最新一代旗舰发光器件F1，搭载2592Hz全亮度高频调光，全亮度范围SVM<0.4，实现行业最低频闪，全高频最护眼。与此同时，它在颜色和价格方面同样颇具惊喜，提供了“拉力橙”、“驰光白”和“疾影黑”三种时尚配色供消费者选择。全系列发布即开售，其中iQOO Neo10 Pro的12GB+256GB版本到手价3199元起;而Neo10的12GB+256GB版本到手价仅需2299元起，现在购买还可参加以旧换新、限量加赠无线运动耳机、限量周边等等多重优惠活动，喜欢游戏电竞的小伙伴不妨多多关注。