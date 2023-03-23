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华为P60洛克克白配色颜值爆表，而每一台都是“独一无二”的存在

2023-03-23 15:56:22 作者：田十二

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  【天极网手机频道】今日，华为春季新品发布会如期而至，华为P60系列正式登场。

  最让我惊艳的的还是华为P60系列的全新配色――洛可可白。这款新配色，给人一种天然的淡雅之美，简直是戳中了我的审美点。据悉，采用了业界首创的“凝光贝母”工艺，以手工制作于背壳中加入天然矿物粉，让机身凝聚光泽，形成绚丽而丰富的色彩。

  更重要的是，由于每个天然贝母纹理都不可复制，这就意味着每台华为P60系列的背壳都拥有属于自己的独特纹理，每一台都是“独一无二”的存在。除此之外，华为P60系列还带来了羽砂紫、羽砂黑、翡冷翠等时尚配色。

  华为P60系列的外观设计同样让我感到惊喜。全系采用一块6.67英寸居中挖孔OLED四曲屏，屏占比高达93.1%，支持IP68防水，支持1-120Hz LTPO自适应刷新率，实现29%的功耗降低。可见屏幕参数这次也是拉满。

  华为P60系正面看上去如水杯倒满，流体边缘满而不溢，微曲面的边缘与背板的曲面对称呼应，让整机更显纤薄，同时也带来了更加舒适的握持感。机身背部的镜头模组也有了新的设计语言，采用凝光之眼镜头设计，主摄置于镜头模组的正中央，格外引人注目，超长焦与超广角两颗镜头则分布在主摄的上下两侧，如同卫星环绕，构成强大的凝光之眼影像系统，极富动感之美。

  在我的印象中，华为P系列手机在设计美学上一直都有独特的造诣，而这一次，我再次被华为P60系列的美学设计所惊艳，同时也相信会满足P系列所有用户的期待。

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