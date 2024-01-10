　　专访OPPO首席产品官刘作虎：行业影像技术的演进，必然绕不开OPPO

【天极网手机频道】2024年新年伊始，OPPO就携带着最新的旗舰 Find X7系列，为手机行业新年献礼。该系列共带来Find X7和Find X7 Ultra两款超实力机型，新机不仅拥有目前顶级的双旗舰移动平台，还有带来了包括OPPO自研潮汐架构、双潜望镜头、联合哈苏迭代新一代超光影影像系统等诸多创新。

在发布会后，OPPO 首席产品官刘作虎、OPPO影像产品总监张璇、OPPO软件创新中心总经理张峻接受了包括天极网在内的多家媒体的采访，就影像、AI大模型、技术细节，以及未来行业发展做了进一步交流。刘作虎表示，这一代两个版本标准版和Ultra都很有诚意，把Pro版做到标准版价格，目的是想让更多用户体验到好手机、新技术。

OPPO软件创新中心总经理张峻（右）、OPPO首席产品官 刘作虎（中）、OPPO影像产品总监 张璇（左）

Ultra代表着极致，双潜望技术难度非常大

在OPPO Find X7 Ultra之前，行业尚难解决长焦的焦段选择问题，常常顾此失彼。OPPO Find X7 Ultra这一次通过双潜望四主摄系统，包括3X光变的超光感潜望长焦、目前原生焦段最长的6X光变特写潜望长焦，组成双潜望长焦组合，配合由OPPO超光影图像引擎加持的一英寸主摄、5000万大底超广角，强大的四摄配置带来14mm-300mm的创作焦段群覆盖。在刘作虎看来，Ultra这个词代表的就是极致，Find X7 Ultra再次刷新移动影像天花板，可以说彻底解决了焦段自由问题。

当媒体问及已有其他友商在跟进双潜望的方案，不过可能要等到明年才有相应的方案落地，OPPO今年在双潜望镜头上还是独一份的存在时。OPPO影像产品总监张璇表示，均衡一个技术是否领先不是绝对意义的技术指标，首先是看市场的反馈怎么样，其次是友商是否跟进，什么时候能跟进上。去年Find X6系列上的中焦大底就成后来超大杯机型的一个方向。Find X7系列上的双潜望技术难度非常大，它并非简单将两个潜望镜头放在一起。

同时刘作虎强调，OPPO并不太关心友商跟不跟进双潜望。OPPO内部做了很多推演，包括去年Find X6 Pro所采用的影像系统，友商要跟进是很痛苦的，直接照搬是最好的，但又不想一样，要想办法出一些差异化的花招。如果友商明年攻克双潜望，OPPO那个时候自己的技术会比今年更进一步。手机行业影像技术的演进，必然绕不开OPPO。

OPPO 首席产品官 刘作虎

影像是个系统工程，须扎实基本功去触及摄影本质

谈及Find X7系列这次所强调的“中间调”的问题，OPPO认为普通用户可能不一定了解中间调，但中间调对光影的影响对空间感细节的提升，大家可以实际感受到，大众审美不需要教育。

OPPO期望能够触及摄影的本质，轻松捕捉生活之美。无需过多思考构图和后期处理，拍出的照片能让用户疑惑“这是不是已经修过片了”，这便是一种相当高级的审美体验。未来OPPO将借助芯片技术、算法优化以及AI的应用，将这种高级审美延续下去。

在刘作虎看来，影像是一个非常复杂和具挑战性的系统工程，不是一个简单的堆砌。OPPO在其中投入了大量的精力和时间，每一代讨论硬件、算法、审美时，都会涉及到非常多因素，需要整个系统的配合。OPPO最关注的还是扎实基本功，希望脚踏实地从一步一步往上做，直至做到更好。

如何选择AI大模型，OPPO遵循准确与完备两大原则

谈及AI大模型，OPPO为何选择70亿模型而非10亿，OPPO软件创新中心总经理张峻表示，主要考虑到用户的实际需求。在AIGC技术领域中，准确性和完备性作为核心评判维度，OPPO正是遵循这两个核心原则。

在OPPO的每一个应用场景中，都会精心选择最适宜的参数规模，这不仅代表了模型在此场景下的智能程度，也会针对性地选用最合适智能等级的模型来服务于特定场景。实践证明，在新开发的模型上，针对通话摘要功能的设计，包括摘要准确性、关键信息提取的完整性以及细节抓取的精确度等方面，与竞品相比均展现出显著优势。

至于如何看待或者说定义AI大模型，张峻表示，OPPO内部经过经过深入讨论，更倾向于将这种AI能力作为一种辅助工具赋予用户，旨在协助和增强用户的表达意愿，而非直接替代。未来，基于公司整体的图像AIGC技术和伦理规范，OPPO会进行统一的管理与控制，并将做进一步本地化部署。