双芯加持，Find X6系列影像算力大幅提升

【天极网手机频道】OPPO今天发布了手机新品Find X6系列，主打强大的影像能力，拍出来的照片让人感叹，光影效果、色彩表现确实快赶上专业单反相机了。

OPPO手机在拍照上一向口碑不错，这次Find X6系列再次提升了影像能力，离不开镜头、芯片、算法等软硬件的升级。镜头上主要是采用了3颗5000万像素的摄像头，一下全升级成了主摄级别，再配上大尺寸感光元件，效果没得说。大幅升级的传感器和光学设计决定了Find X6系列高起点的初始画质。

芯片上则是双芯打造图像计算中枢，大幅提升了Find X6系列的影像算力。这其中，Find X6采用的是主处理器天玑9200移动平台，加NPU芯片马里亚纳MariSilicon X;更高端点的Find X6 Pro则是第二代骁龙8移动平台、马里亚纳MariSilicon X。

马里亚纳MariSilicon X是一颗NPU(Neural-Network Processing Unit神经网络处理单元)。这种芯片主要用于加速神经网络的运算，解决传统芯片在神经网络运算时效率低下的问题，通俗讲即加强AI的运算能力，常用于处理视频、图像、语音等多媒体数据。近些年手机摄影非常依赖算法，在硬件条件不变的情况下，算法可以明显提升手机摄影效果，而算法大多就依赖NPU。

马里亚纳MariSilicon X是OPPO自研的影像专用NPU，据OPPO介绍，它有高至18TOPS算力、高达11.6TOPS/w能效比、20bit Ultra HDR动态范围能力、20bit RAW域处理、RGBW Pro双通路处理的性能。马里亚纳MariSilicon X通过DSA新黄金架构理念、6nm先进制程和自研的IP设计，带来影像垂直链路的定制整合，打破算法、芯片与传感器之间长期存在的协同问题，将计算摄影提升至新高度。

强大的芯片是基础，在这基础上OPPO在Find X6系列手机中实现了强大的光影计算能力。马里亚纳MariSiliconX影像专用NPU芯片与4nm移动平台、OPPO影像算法的深入融合，让Find X6系列达到了OPPO与哈苏联合定义的目标画质。

在马里亚纳MariSilicon X和4nm移动平台所提供的强大算力支持下，Find X6系列能进行精密复杂的计算。它拥有了OPPO有史以来最先进的算法，能大幅提升清晰度、色彩准确性和色彩表现力。通过全新的超光影图像引擎，更有能力计算出被摄物体、光线、环境更准确真实的光影关系，在二维影像画面中还原中三维光线的特性，呈现立体感、空间感和临境感的真实画面。

Find X6系列拍出的清晰细节、自然色彩、自然光影，就像是毫无AI算法的介入。但实际上，Find X6系列是使用了先进且复杂的大量算法，对算力的需求甚至达到了此前的10倍，因此才带来了几乎是毫无计算痕迹的自然处理结果。

RAW域计算超光影图像引擎，Find X6系列可以记录高达1200万的光子点矩阵信息，，呈现最真实的光影层次。OPPO自研的自动对焦与自动白平衡算法，配合物理13通道光谱传感器，能在拍摄时更准确地还原环境色彩。与哈苏联合调校的哈苏自然色彩优化，使色彩过渡自然舒适，人的肤色还原更准确。

套用一句很俗的流行语，你只有很用力，才能看起来毫不费力。