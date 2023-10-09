2023 OPPO开发者大会定档11月16日，将带来ColorOS 14

【天极网手机频道】10月9日，OPPO宣布2023 OPPO开发者大会将于11月16日10：00在上海世博中心举办，大会主题为“创变与共 智享无界”。届时，OPPO将面向开发者、合作伙伴和用户，发布全新的ColorOS 14，并分享在服务生态及健康领域的最新探索。

2023 OPPO开发者大会定档11月16日

大会主论坛共有三大核心内容，分别是：ColorOS 14发布，基于潘塔纳尔系统及AndesGPT赋能升级，带来智慧互融新体验;全新服务生态，得益于潘塔纳尔系统的开放赋能，探索服务找人的全新分发模式;以及健康探索，以技术创新为驱动力，为用户带来贴心的健康守护。

大会还将设置包括OPPO智行、应用服务、游戏、广告联盟、出海、ColorOS能力、潘塔纳尔系统在内的七大分论坛，以及十大互动展区和动手实验室、技术对话局两类开发者技术交流活动，OPPO希望与全球开发者及合作伙伴一起，探讨创新技术和发展新机遇。

此外，OPPO还公布了ColorOS 14 x Android™ 14 升级公测计划，让更多用户率先体验ColorOS新版本的亮点功能。基于Android™ 14开发的ColorOS 14将带来泛在服务智慧体验、流畅体验等一系列全新升级。本次公测将覆盖包括Find X6系列、Find N2系列等在内的51款机型。

目前，大会已开放预约入口。即日起，登录“2023 OPPO开发者大会”官网，即可了解更多大会信息，并预约参会。