vivo X Fold2成全球首款获CC MDFPP安全认证的折叠屏

【天极网手机频道】互联网大数据时代，大众的个人隐私信息，基本都储存在智能手机上，因而手机系统的安全性显得尤为重要。近日，vivo X Fold 2成功通过最新版CC MDFPP安全认证，成为全球首款获得该认证V3.3版本的折叠屏机型。此外，vivo推出的行业首个端侧系统级综合安全风险检测引擎 ―千镜可信引擎也于5月26日，在由国家发改委、工信部、网信办、贵州省人民政府主办的2023中国国际大数据产业博览会(简称“数博会”)上，获得国家级“2023优秀科技成果奖”。

据了解，CC(Common Criteria)认证是信息技术安全领域的认可度最高、要求最严格的顶级权威认证之一。它主要用于评估信息技术产品或解决方案的安全性、可靠性以及对信息的隐私保护，被全球31个国家广泛认可。

MDFPP认证则是CC认证针对移动设备定义的全面安全评估框架。该认证从手机安全审计、密码支持、用户数据保护、用户识别与认证、安全管理、安全功能保护、设备访问、可信通道通信等8个维度，对产品的整体安全性和保障能力进行了全面评估和认证。

(X Fold2 CC MDFPP安全认证证书)

而vivo X Fold2在硬件、内核、框架、应用安全等模块的评测中，总计257项安全要求全部满足认证标准。这也就意味着，vivo X Fold2对于用户隐私保护的水平领先业界，才能通过如此严苛的国际安全标准并获得国家级奖项。

一直以来，vivo长期在安全隐私赛道上投入，曾获得ISO/IEC27001、ISO/IEC27701、 TRUSTe、 ePrivacyseal和泰尔实验室5级安全能力测评等一系列的国内外安全认证。vivo 深耕创新技术，持续优化产品安全体验，软硬结合，为用户提供全链路、全场景的隐私安全保护。

(vivo千镜可信引擎获奖证书)

例如：在芯片安全方面，vivo X Fold2搭载第二代骁龙8 SPU安全芯片，满足金融级场景的安全要求，能够赋予产品硬件级的安全防护能力。在系统安全方面，vivo X Fold2内置的千镜可信引擎，从“正确的设备、正确的人以及正确的数据“几个维度，为用户提供设备安全风险检测、反欺诈和设备真实活跃度判断三大安全防护。

更为重要的是，vivo还将千镜可信引擎的能力开放出来，与支付宝、富途牛牛等合作伙伴共同守护千万用户的个人隐私及支付安全。当你使用支付宝或者富途牛牛进行交易时，千镜可信引擎会本地识别评估交易是否存在风险并反馈风险结果，联动应用对用户进行提示预警，避免财产损失。

根据最新数据显示，千镜可信引擎平均每天守护用户3400w+，每季度守护交易超3亿笔，识别风险交易超39万笔，有效保护了vivo手机用户的资金安全。上述国家级奖项的获得，是对千镜可信引擎安全实力和用户价值的肯定。

由此可见，vivo之所以能够在安全隐私保护能力上不断取得突破，接连获得国际权威组织的认可和肯定，正是基于这种从芯片到系统的层层防护，对用户的隐私信息进行全方位的保护。未来，相信vivo持续创新，带来更多完善性的安全产品。