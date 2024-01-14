　　专访荣耀赵明：和Magic6 系列竞争前，竞品的创新技术要先对标得上

【天极网手机频道】1月10-11日，荣耀正式发布了全新一代旗舰智能手机荣耀 Magic6 系列，包括荣耀 Magic6 和荣耀 Magic6 Pro 两款产品，其中前者售价 4399 元起，后者则为 5699 元起。同时亮相自研操作系统MagicOS8.0(中文名：魔法OS8.0)以及自研的70亿参数端侧AI(人工智能)大模型“魔法大模型”，由高端旗舰手机Magic6系列首发搭载。在发布会后，荣耀终端有限公司CEO赵明与包括天极网在内的多家媒体，解答了大家关心的产品、系统、设计、理念等问题。

荣耀为什么不能是市场定价参考的标杆

荣耀 Magic6 系列的亮相，着实让业内外眼前为之一亮，第二代青海湖电池、鸿燕通信技术、绿洲护眼屏、AI大模型等领域均再一次向上突破，荣耀在屏幕、续航、通信、影像、AI 等领域展现出领先的实力。在荣耀 CEO 赵明看来，荣耀做产品是用百米冲刺的速度去跑马拉松，在续航、通信、拍照、AI、护眼等领域，从对标行业最好到引领行业。

比如大家关心的影像，就看到荣耀走出和友商不一样的道路。在2年前荣耀就想清楚，在影像领域明确坚持长期价值主张，就是要对标单反。哪些方面不如，就去攻坚哪一块，像荣耀Magic6系列推出的鹰眼相机、流光快门、1.8亿像素潜望，都是这个初衷。鸿燕卫星通信、第二代青海湖电池、绿洲护眼屏、AI大模型也都是这个逻辑。

消费者在购买手机时除了关注产品的性能、体验，也会考虑售价因素，这次 Magic6 标准版 4399 元起步，Pro 版则是 5699 元，在谈到它们在市场中的竞争优势时。赵明表示，荣耀Magic6系列在行业里没有对标对象。要和 Magic6 系列对标竞争之前，其他产品的创新、技术要先对标上荣耀的产品，荣耀为什么不能够成为市场定价参考的标杆。如果后来者的产品力特别强，足够支撑更高的定价，那么其实就无疑太多地顾虑和局限于 3999 元的定价。

最好的防守是忘记对手，内心只有对创新的渴望

当问及荣耀向行业开放创新成果，是否担心友商来跟进时。赵明直言，最好的防守实际上取决于根植于内心的对于创新的渴望和奔跑的速度，而不在于防守和保守，一旦我们过多地把精力放在这上面就会延缓我们创新或者成长的速度。荣耀把" 以消费者为中心，以奋斗者为本 "、" 简单、高效、开放、创新、追求卓越 " 作为荣耀的文化和价值观。

把它们放到这样重要的位置，就是需要用这样的话倒逼我们，不要变得保守。举两个荣耀 Magic6系列的例子：从2023年下半年开始，很多发布会都开始着重介绍其屏幕的护眼，这个功能并不是什么新鲜事，但它变得这么重要，就是荣耀在护眼上的不断 " 内卷 " 和引领。荣耀 Magic6 系列带来了 4320Hz 的 PWM 调光护眼屏幕，进一步提升护眼效果。

再比如荣耀 Magic6 Pro 对卫星通信技术的重构升级，它是基于把 AP(处理、算法、协议)跟底层的 Modem 进行分离，荣耀鸿燕通信技术能精准、高效的控制整个卫星通信的过程，提升搜星连接、延时、稳定性等的全面提升。赵明表示，这并非基于任何一个现成的完整的解决方案得到的技术方案，而是对现有协议理解之后进行修改和调整才能得到的。从媒体的角度来看，所谓的忘记对手，其实不依赖外部推动，而是用内驱力去开拓创新。

荣耀 MagicV2 RSR 保时捷设计的命名，意味着它超越之前的设计

在发布会上，荣耀还与保时捷设计共同发布了全球首款保时捷设计折叠屏手机荣耀 Magic V2 RSR 保时捷设计，售价为 15999 元。在谈到与保时捷设计的合作时，赵明对在座的媒体表示，荣耀与保时捷设计的合作始于两年半前，那时候的荣耀才独立不久，还处于品牌挣扎生存的阶段，荣耀靠的是对未来的思考、愿景、战略的先锋精神，打动了保时捷的管理团队，并开始进一步的沟通交流。

荣耀 MagicV2 RSR 保时捷设计的产品命名以“RSR”为后缀，熟悉保时捷汽车的朋友都知道，产品命名 RS 后缀的为轻量化，RSR 后缀则代表为顶级。也就是说，荣耀 MagicV2 RSR 保时捷设计的产品命名意味着它超越了之前的所有的设计。

实际上，荣耀 MagicV2 RSR 保时捷设计并非简单的 " 贴 Logo 式 " 联名，它采用与保时捷 911 一脉相承的飞线式机身设计，飞线式溜背舷窗打破了手机镜头模组非方即圆的设计，外屏玻璃加入了氮化硅镀晶，并且产品由保时捷设计斯图加特原厂大师调色，一比一复刻跑车原色及金属质感。同时作为保时捷设计折叠屏手机，荣耀 Magic V2 RSR 保时捷设计重量仅为 234 克、闭合态厚度仅为 9.9 毫米。

赵明还透露双方讨论了很长时间，使用 RSR 这个名字除了需要保时捷设计公司同意还要经过保时捷集团的批准，他们对他们的命名上是非常慎重，担心联名会对保时捷品牌带来不好的影响。最终荣耀 MagicV2 RSR 保时捷设计做到了折叠屏手机产品里足够的创新，才能打动一向严谨的保时捷团队。当有媒体问Magic6 系列会否出保时捷版时，赵明表示，荣耀与保时捷设计还会有更多的合作成果将要与大家见面，大家可以期待。