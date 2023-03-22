时尚配色出街百搭，OPPO Find X6 Pro多选择

【天极网手机频道】色彩是产品设计中最能够激发情感、体现个性、刺激感官的元素，对于手机来说亦是如此。手机的配色并不是外观设计中可有可无的一部分，它能够给予用户良好的视觉享受和情感体验，也能满足用户对个人物品的个性化体验需求，一款好的配色其实是可以提升手机的自身价值的。

OPPO在外观设计上的造诣一直广受业界与消费者的好评，而每一代Find的外观设计也都力求在美学上带来新意，致力打磨科技与技术相融合的结晶，此次发布的Find X6 Pro正是如此。OPPO Find X6 Pro配有大漠银月、云墨黑以及飞泉绿三种全新配色，用细腻的材质触感以及色彩组成的意象，还原了自然界中代表性的几种景观。其中大漠银月采用小羊皮纹理的棕色素皮，融合银色金属，手感温润细腻，耐脏防水，整机重量约216g;云墨黑和飞泉绿采用磨砂玻璃材质，坚固强韧、防污抗油，整机重量约 218g。

值得一提的是，大漠银月配色的“环宇设计”影像模组设计比其他两款配色多了镜头圆环、对焦环刻度两个来自专业相机的设计元素，巧妙传承单反镜头安装的卡扣点，致敬传奇。镜圈上半部分为亮面玻璃材质，下半部分使用哑拉丝金属，细腻丝滑有质感;天际线分层设计，玻璃稍高于金属，使其更有层次感，打造出与强大影像能力相称的干练外观。

在融入自然景观意象以及“相机语言”专业设计的“双料”加持下，OPPO Find X6 Pro无疑回事社交场景下“吸睛”的存在。目前OPPO Find X6 Pro已经开启预售通道，更多关于新机信息不妨前往OPPO官方商城以及线下门店进一步了解，有兴趣的话朋友可以多加关注。