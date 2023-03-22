创新无限，从OPPO Find X6 Pro看手机影像技术发展

现如今的手机影像技术发生了巨大变化，从早年的功能机到智能手机全面普及这十几年里面，从无到有、从有到优不断进化。作为专注影像赛道的手机品牌，OPPO过往就在影像技术上就贡献出不少创意，比如双轨潜望结构、全链路10bit影像、双芯旗舰等等，数不胜数。

比如OPPO Find 7在2014年凭借超高像素出圈，也是OPPO影像技术突破的里程碑。OPPO Find 7利用多帧合成的技术，通过在十张照片中找出最好的部分然后合成出一张5000W像素的照片，OPPO Find 7也因此成为超高像素流行年代的代表作品。

而OPPO Reno 10倍变焦版利用潜望式长焦摄像头技术，将相机领域的潜望式结构融合在手机的纤薄机身中，通过三颗摄像头协同工作，开创了10倍混合光学变焦技术，让用户在手机上也能体验到高质量的变焦功能。

OPPO Find X3系列则是业内首个支持全链路10bit的智能手机，OPPO Find X3 Pro在超广角、广角主摄以及长焦镜头上均支持了10亿色的色彩采集，即便是多彩景物和天空渐变，10bit色彩带来的颜色过渡都让其更加清晰自然。

OPPO Find X5系列搭载了全新的自研影像专用NPU――马里亚纳X芯片，这颗 6nm 制程工艺打造的芯片有着高达 18TOPS 的 AI 算力。相较前几代产品，OPPO Find X5 Pro在逆光、暗光、夜景等场景的拍摄效果有了很大的提升。

回顾OPPO以往的产品，均有着个性鲜明的记忆点，像是移动影像技术发展的一个缩影。而全新的OPPO Find X6系列在逐步实现像素、画质、弱光拍摄乃至广角等一系列基础能力的全面晋级后，选择在暗光长焦方向发力。

OPPO对自研影像芯片与操作系统的融合适配和全链路AI算法能力升级，让Find X6 Pro具备全焦段、全场景、全面强大的影像能力，突破了传统移动影像的既定规则，解决目前长焦在很多场景下使用效果不佳的局限性，为用户带来真正不留遗憾的旗舰拍摄体验。

OPPO率先在暗光长焦方向上发力，通过自研影像芯片与操作系统的融合适配和全链路AI算法能力升级，解决了行业多年以来的暗光长焦痛点问题。天极网判断，在OPPO Find X6系列等新旗舰的普及下，暗光长焦拍摄能力很有可能会是今年旗舰影像的发力点之一。目前OPPO Find X6系列已经正式发布，想要了解更多关于其长焦实力的朋友，可以前往线下官方店实地体验。