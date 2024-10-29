买iPhone 16首选京东11.11现货充足 至高补贴2249元

【天极网手机频道】10月31日晚8点，京东11.11正式开场，补贴再加磅!对于果粉来说现在正是入手iPhone 16系列的最佳时机。具体来看，购买iPhone 16系列至高补贴2249元，即日起购iPhone 16可价保至11月3日，而且还都是现货开售，下单就发货不用苦等预售。感兴趣的果粉，现在打开京东APP搜索“苹果大额券”即可直达活动会场。

以128G版本的iPhone 16为例，原价5999元，叠加领券立减500元、以旧换新至高补贴1100元福利后，最终到手价低至4399元。再加上额外赠送的价值649元的一年期AppleCare+，相当于补贴了2249元。价格、服务全面拉满，而且消费者在保修期内还享有1年的硬件保修服务，并提供不限次数的意外损坏保修服务，省钱更省心。如果担心买贵，京东还提供价保服务，可一直可价保至11月3日。如此一来，再也不必害怕买贵，让你心仪的iPhone早买早享受。

除了iPhone 16外，iPhone 15系列也是不错的选择。其中 iPhone 15到手价5299元起，iPhone 15 Pro Max到手价7999元起，以旧换新同样可享受优惠。对于身处北京、上海、广东、天津、四川等地区的用户而言，在京东购买部分MacBook Air和MacBook Pro还可享受政府补贴，至高可减2000元。此外，还有20W直插充电头限时直降，凑单后到手价为100元、App Store 充值卡11.11限时优惠权益包只要6.9元、Apple iCloud + 权益包到手价66元，包含12个月的iCloud+50GB和App Store充值卡券，为你的数据存储和应用购买提供了更多便利和优惠。

目前，京东 11.11 正在火热进行中，感兴趣的果粉们，现在打开京东 APP 搜索 “苹果大额券” 即可直达活动会场，抓住这个难得的机会，早买早享受。