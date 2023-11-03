华为nova 11 SE有颜值有实力，既是时尚单品又是拍照利器

【天极网手机频道】华为nova 11 SE作为一款面向年轻用户的潮流手机，集时尚绚丽的颜值、全面升级的影像、给力的续航以及流畅实用的智慧体验于一身，成为年轻人追捧的时尚手机。

潮流设计，美丽出众

对于年轻人来说，手机既是通讯工具也是不可或缺的穿搭时尚单品。华为nova 11 SE延续了nova家族的设计美学，搭配潮美星耀双环设计，有着极高的辨识度，采用金属精密加工工艺，带来独特的金属质感，再加上精致闪耀的金属丝印，一整个颜值爆棚。

不止好看，新机还足够轻薄。华为nova 11 SE机身薄至7.39mm，仅重186g，无论拿在手上还是放在口袋里都不会显得累赘。搭配圆润的“R角”过渡，握感舒适。

华为nova 11 SE拥有三款时尚配色，主打的11号色非常吸睛，绿色代表生机与活力，与年轻人的生活态度相得益彰;曜金黑，自带神秘色彩，彰显高端气质;典雅的雪域白，给人纯净素雅的感觉。三款时尚配色各个好搭，无论什么风格都可以尽情搭配，尽显时尚活力，妥妥的时尚单品。

机身正面是一块6.67英寸OLED护眼臻彩全视屏，2400x1080分辨，91.85%屏占比，可提供沉浸视觉体验。这块屏幕还支持10.7亿色并覆盖100% P3广色域，90Hz刷新率，270Hz触控采样率以及万阶调光，自适应调节屏幕亮度，享受清晰画质的同时还不会因为过亮而刺激眼睛。

亿级影像，让你随时出彩

如今，年轻人热爱拍照的现象越来越普遍了，无论旅行、聚会还是日常生活，他们总是喜欢以照片的形式记录下这些美好时刻，因此，拥有一部影像能力出色的手机就显得尤为重要了。

这一次，华为nova 11 SE焕新而来，定位“前后双高清 一亿像素光影人像”。前置搭载一枚3200万像素高清质感人像镜头，采用1.4微米融合大像素，可提供出色的暗光拍摄能力。支持美肤人像美颜自拍，带来千人千面的美肤效果，另在逆光HDR和持手持超级夜景模式的加持下，即便是在夜晚或逆光场景下自拍，也能获得清晰自然、纯净通透的人像照片。

华为nova 11 SE后置配备一亿像素光影三摄影像系统，包括一颗1.08亿像素主摄、一颗800万像素超广角镜头及一颗200万像素微距镜头。800万像素超广角镜头拥有112°超大视野，适合各种风光大片、多人合影;200万微距镜头，拥有最近4cm的微距成像距离，则适合用来拍摄花草等微观世界，让细微的美好触手可及。

针对移动影像抓拍不力的情况，华为nova 11 SE带来了智能运动抓拍2.0，可以通过它轻松记录在篮球场上挥洒汗水的身影，另在EIS智能防抖技术的助力下，玩滑板、溜冰、漂流等运动场景也都能清晰捕捉。

与此同时，华为nova 11 SE还支持RAW域全场景多帧融合算法2.0，轻松解决逆光、暗光、夜景等复杂环境下照片不清晰的问题。1.08亿主摄，不仅成像高清，二次裁剪后也能高清呈现，极大地满足了大片创作欲望，为“裁着裁着就成大片”了的二次构图提供了高清基础。

超强续航、智慧便利

由于年轻人更加依赖手机进行娱乐、工作和学习，电池续航对于他们来说也至关重要。华为nova 11 SE搭载更高能效的4500mAh超大电池容量，支持66W华为超级快充Turbo 2.0，最短仅需32分钟即可充满电。对于时间很紧张的学生党和上班族们，如果前一天晚上忘记充电，利用早上洗漱的时间就能快速回血满电，外出一整天也无惧电量焦虑。

当下年轻人大多喜欢轻装出门，华为nova 11 SE支持超级NFC，能够兼容门禁卡、交通卡以及银行卡，省去了携带各种实体卡的麻烦，真正做到一机走天下。

华为nova 11 SE还是nova系列产品中上市即搭载HarmonyOS 4的机型，并带来了全新表情家族、全新超级中转站、全新实况窗、全新通知中心等实用功能。全新超级中转站进一步融合了智慧识屏的能力，双指按压屏幕即可将需要分享的内容拖拽至中转站，分享照片、文档一键拖拽，即可轻松搞定;新增的实况窗功能，可以实时展现打车、外卖的最新进度，比如点外卖后，无需打开APP就可看到它展示的“出餐、取餐、送达”等状态，避免了通知刷屏的情况。

总结

华为nova系列总能洞察到年轻人的用机痛点，进而以实际行动解决这些痛点，并持续创造着惊喜。华为nova 11 SE拥有的“前后双高清，一亿像素光影人像”、潮美星耀双环设计、时尚感拉满的11号色以及超强的续航体验，都与年轻人的用机需求完美匹配，值得期待。