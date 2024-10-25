OPPO Find X8购买全知道，轻薄直屏手感值得线下上手体验

【天极网手机频道】OPPO Find X8系列于10月24日正式发布。Find X8标准版不仅在外观设计上独具匠心，更在拍照、性能和续航等方面表现出色。新机采用直角边框设计，后盖和边框的过渡极其舒适，毫无割手感。同时，OPPO Find X8标准版的后置摄像头模组Deco依旧为圆环设计，相机镜头凸起的程度明显缩小，横屏使用时不再硌手。目前，这款轻薄直屏旗舰已正式亮相，感兴趣的朋友不妨多多关注。

影像是本次OPPO Find X8重点升级方面，这一次它搭载了三个5000万像素的镜头，包括主摄、超广角和长焦，以及一个3200万像素的前置摄像头。主摄采用了LYT-700传感器，拥有1/1.56英寸大底，支持OIS光学防抖，能够轻松拍出色彩饱满、层次分明的照片。

在人像模式中，OPPO Find X8标准版提供了三种柔光模式，用户可以根据环境和人物的关系进行调节，轻松拍出具备朦胧美感或者梦幻质感的照片。此外，这款手机的抓拍能力同样令人惊艳，无论是主摄还是长焦，都能迅速捕捉人物的动作或宠物的瞬间，成像质量极佳。

OPPO Find X8标准版搭载了天玑9400处理器，采用了台积电第二代3nm制程工艺，拥有强大的CPU和GPU性能。同时，OPPO Find X8标准版还支持光线追踪技术，提供更真实的渲染效果和更高的流畅度，让玩家在游戏中享受极致体验。OPPO Find X8标准版搭载了冰川电池，电池容量达到了5630mAh，还支持80W有线充电和50W无线充电，为用户带来便捷的充电体验。

OPPO Find X8标准版还融入了强大的AI功能。它基于天玑9400旗舰处理器和ColorOS 15系统，推出了“一键问屏”功能，让用户能够更便捷地获取信息、执行任务。同时，这款手机还支持AI超清像素、AI消除、AI去拖影、AI去除反光等拍照功能，让手残党也能拍出大片效果。

OPPO Find X8作为OPPO新一代旗舰手机，在外观、影像、性能、续航以及系统AI功能等方面都表现出色。同时，它还支持与苹果生态的互联，进一步拓宽了使用场景。如果你正在考虑购买OPPO手机，不妨将OPPO Find X8纳入你的选择范围。小编建议大家可多关注OPPO官方活动或促销福利，以获取更多优惠和赠品。如果条件允许，建议先到OPPO线下体验店进行试用，以亲身感受手机的外观、性能和系统体验。