　　越来越环保的包装 苹果近些年的碳中和计划究竟在做什么？

【天极网手机频道】在我心中，苹果是一家有自己想法、不随波逐流、十分固执的公司。固执到，可以在长达十一年的时间内一直使用闪电接口，在产品设计方面遵从“不改变”就是最大的改变，在产品包装上想尽办法做到越来越“环保”。

当然可能会有一些小伙伴觉得我在阴阳怪气，但我认为苹果近些年的一些操作还真是“又丑又妙”。今天我们不谈产品设计、不谈芯片性能、只谈苹果一直在强调的“环保”以及碳中和计划!

还记得当初我还在读大学时，购买了一台iPhone 11当做备用机，当时的配件还有很多，充电头、数据线、甚至还有一副苹果官网售价高达百元的有线耳机。当时我就觉得苹果不愧是国际大企业，出手就是大方，居然还送有线耳机。

但没过多久我就被打脸了，苹果公司的高管Lisa Jackson在iPhone 12的发布会上宣布，苹果将不会在手机产品中配送有线耳机和电源适配器，手机的包装盒也会缩小，并且还取消了盒子的塑封。这一举措是苹果对保护环境承诺的一部分，相当于每年减少45万辆汽车上路。随后的日子里，我再也看不见那厚重且有仪式感的手机包装盒了，至今还有些许怀念。

时间来到2023年，在9月份苹果秋季发布会上，苹果特地用几分钟的时间专门介绍了其公司的“碳中和计划”。苹果官方官方发言者表示：苹果公司一直在为了碳中和努力，Apple Watch 9系列作为我们首款达成碳中和的产品，是一个重要的里程碑。

可能也有不少同学比较好奇，碳中和究竟是啥？苹果吹嘘了这久，消费者能有啥好处呢？我也是仔细的去了解了苹果的碳中和计划。简单来说，就是从三个方面来降低碳排放。在说这三个方面之前，我再给大家科普一下碳排放的概念。

碳排放指的是任何物品在生产、运输、使用及回收某产品时所产生的温室气体排放量。这个排放量十分难以控制，这是因为同一个产品会有不同的厂商去生产、运输以及使用。这里我再举一个例子，比如在一家深圳苹果店铺中有两部iPhone手机，其中一部手机生产来自于东莞，另一部手机生产来自于千里之外的上海，并且这两部手机的物流方式不一样，那么两部手机的碳排放量也会有很大差别。但如果要想降低碳排放量，最直接的办法就是从生产下手，其次是物流。

详细来看，苹果为了解决产品碳排放的问题，主要从三个方面来改变公司，分别是电力、材料和物流。首先是材料，这点大家应该很明白了，越来越简约的手机包装就是苹果直接从“材料方面”下手。众所周知，苹果的手机包装现在都是由标签拉开，根据官方数据显示，这帮助苹果淘汰包装中剩余的 4% 塑料成分。

当然，苹果很多产品也是有回收材料的身影在，比如最近刚刚发布的Apple Watch 9系列上的回收材料就占比百分之30以上。此外。所有 Apple Watch 包装材料都是 100% 基于纤维的，并以 100% 回收和负责任采购的木质纤维制成。

物流方面，苹果公司的绝大多数产品就会采用海运，比如 Mac Studio、Studio Display 和 AirPods (第三代)产品，绝大多数供应商出货都是海运出货。根据苹果官方的资料显示，未来或许还会采用电动车和电动单车提供碳中和送货服务。

电力方面，开始我觉得有点扯了，苹果认为自身产品的能耗比越好，就可以降低碳排放，也就是说苹果产品能用和友商更少的能源，带来一样的体验。按这个话，我不用苹果产品，是不是直接就没有碳排放了。

但我深入了解后，苹果还是有格局的，虽然中国地区还没上线这个功能，但在“美国”已经上线了“清洁能源充电”。这个功能开启后，当iPhone连接到充电器时，手机将获得当地能源电网碳排放的预测，并在更清洁能源生产期间使用它为iPhone充电。虽然从这样可能会增加充电时间，但是确确实实减少了碳排放。

话说到最后，虽然我很理解苹果想要为环境保护做出贡献，甚至想要引领其他科技公司一起来做这个有意义的行动，但我还是不理解为什么会把有线耳机和充电器砍掉。我认为，无论如何公司都是要以消费者为中心，水能载舟亦能覆舟，在环保的过程中适当给予消费者补偿一些福利，或许更会“深得人心”。当然，我还是对苹果的“碳中和计划”保持敬重和支持。在今年发布会后，库克说过这样一句话让我印象深刻：苹果公司不会去做呼吁大家“virtue signalling”的事情，苹果公司只会去做哪些“difficulty”的事情。