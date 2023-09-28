第四代iPhone SE早期曝光：外观看齐iPhone 14，有望升级4800W主摄

【天极网手机频道】前段时间，苹果在秋季发布会上发布了全新的iPhone 15系列手机，依旧是包含两款标准版和两款Pro版，都属于比较常规的升级，全系均采用了灵动岛，标准版升级到了4800万像素主摄，Pro版则采用了钛金属材质，售价为5999元起，部分版本售价有小幅的上涨，依然是比较贵的。所以不少消费者都期待着更为廉价的产品登场，那就是iPhone SE系列，从外媒MacRumors最新的消息来看，新一代产品将会在设计和硬件方面迎来非常重大的变化。

全新iPhone SE的代号为“幽灵”，它将会基于iPhone 14的模具进行打造，也就是采用“刘海”的设计，屏幕为6.1英寸。目前iPhone 15系列已经全部“登岛”，所以它可能将成为苹果最后一款刘海屏手机了，也是SE系列首款支持Face ID的手机，Touch ID终究是要消失在iPhone的历史当中了。这代iPhone SE还可能取消静音按键，升级为与iPhone 15 Pro系列一样的action button，支持多功能自定义，但我个人持非常怀疑的态度，毕竟连iPhone 15标准版都还没有配备这一功能。

而由于强制的要求，这款新的iPhone SE需要使用USB-C接口，不过应该和iPhone 15标准版一样，只有USB 2.0的传输速率，也就是480Mbps。

作为入门级的廉价机型，全新的iPhone SE与前几代产品一样，只会配置一颗后置镜头。至于采用怎样的设计，苹果至少为其准备5种不同的方案，大致可以分为两类，一种是像iPhone XR那样，在背面单独有个镜头凸出;另外一种则是将镜头和闪光灯放置在一个长方形的模组上，我个人更倾向于是前者。至于参数上，可能会是iPhone 15标准版上的那颗4800万像素主摄，对比目前第三代iPhone SE上这颗镜头会有着非常巨大的提升。

另外，就是关于5G基带的是消息，苹果内部正在研发一款5G调制解调器，代号为“Sinope”，并正在使用第四代iPhone SE和iPhone 15 Pro Max的衍生产品“D84S”上测试新硬件，不过在新一代的iPhone SE上应该不会采用这个基带了，毕竟前段时间苹果又和高通签订了3年关于5G基带的合作协议，也就是在2026年前的产品应该都看不见苹果搭载自研的基带的产品。所以，即便是强如苹果，在基带研发这块进行的也并不顺利。

写在最后

不过值得注意的是，目前这些消息都是初步生产的信息，第四代iPhone SE目前还处于开发的早期阶段，由于今年3月份刚刚发布了第三代产品，新一代产品至少得在2025年到2026年才有可能发布，发生变化是很正常的。而从目前曝光的消息看，相比于第二代到第三代基本只有硬件性能的升级，新一代SE的变化还是非常大的，不仅抛弃了小屏的设计，在影像方面将会有比较大的提升，如果依旧能维持着4K以下的起售价，那么我觉得会是一款蛮有吸引力的产品，对于低预算又想要使用IOS系统的消费者来说会是个不错的选择。