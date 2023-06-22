iPhone史上最不争气机型之一：iPhone 14 Plus销量最差

【天极网手机频道】去年iPhone 14系列发布上市以来多少都受到了大家的吐槽和不解，尤其是刚刚发布那会，与iPhone 13长得一模一样的iPhone 14出现在大家面前的时候遭到了无情嘲讽。不过最令人失望的还不是iPhone 14，而是iPhone 14 Plus，与苹果的预期相差甚远。



iPhone 14 Plus



原因就在于iPhone 14 Plus并没有采用特别强劲的硬件参数，A15还是上代芯片，屏幕素质也没有明显提升，屏幕刷新率甚至还是60Hz。而且再加上当时6999元的“割韭菜”价格只能买到128GB版本。作为参考，虽然iPhone 13系列没有iPhone 13 Plus，但有iPhone 13 mini，128GB的价格也仅需5199元，iPhone 13标准版128GB也只需要5999元。iPhone 14 Plus在没有升级的情况下价格还相差那么多，引起不少用户反感，有用户甚至表示6999元这个价格还不如买Pro系列。

即便到了2023年，iPhone 14 Plus的销量依旧没有什么起色。根据摩根大通发布的数据显示，2023年4月份iPhone 14标准版在美国运营商中的市场份额提升到了19%，iPhone 14 Pro Max是18%，iPhone 14 Pro是15%，iPhone 14 Plus则一直在7%左右徘徊。



iPhone 14 Plus



在刚刚结束的618年中大促期间，一直坚持价格独自美丽的苹果从线上到线下开启了一轮iPhone史上最大幅度降价。对比了多个电商平台后发现，iPhone14最低降至4699元，iPhone14 Plus最低5429元，iPhone14 Pro最低6199元，iPhone14 Pro Max最低入手价为6879元。不过Pro系列和基础版的产品力拉开之后，也破坏了iPhone14和14 Plus的价格梯度区间，让这两款手机更不够实惠、更不好卖了，尤其是对Plus版本更不买账了，看得出来iPhone 14 Plus确实是不怎么讨人喜欢。

在全球性的通胀使产业链的物料成本全面提高，如果想要保证利润，苹果就只能在标准版iPhone 14和iPhone 14 Plus上动刀，让这两款机型在起售价不变的情况下，通过沿用库存SoC来降低硬件成本。这也就不难理解为什么网友会说“众所周知iPhone 14系列是卖库存的，iPhone 14 Pro系列才是新机”。



iPhone 14 Plus



确实，iPhone 14 Plus的操作还让人想到了2013年的iPhone 5c，当时的iPhone 5c与iPhone 5相比并没有实际性的提升，只是给外壳上提供了更丰富的配色而已，而且价格还要4488元，同期的iPhone 5s也只需要5288元，当年加钱买iPhone 5s也已经成为了大家的共识，与如今的iPhone 14系列是一样的，这真的不怪大家不买iPhone 14 Plus的帐了。